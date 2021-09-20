Избирательная комиссия Кузбасса озвучила предварительные итоги подсчета голосов на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. По состоянию на 10:00 понедельника, 20 сентября, в голосовании в Кузбассе приняли участие 77,19 % избирателей.

По предварительным данным, в регионе с результатом 72,24 % лидирует партия «Единая Россия», КПРФ набирает 9,04 %, ЛДПР – 5,88 %.

Процедура подсчета голосов продолжается.

Напомним, на территории Кузбасса проходило 19 избирательных кампаний: выборы в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва, Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке, депутатов представительных органов местного самоуправления, а также довыборы в областной парламент по 22-му Мысковскому избирательному округу.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.