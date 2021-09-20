Сергей Цивилев: За 3 года в Кузбассе создали 31 современную цифровую школу

В рамках губернаторской программы «Моя новая школа» в регионе капитально отремонтировано и переоснащено 25 общеобразовательных учреждений: в 2019 году – 5, в 2020 – 10, в 2021 году к 1 сентября введено 10 школ. 6 новых школ построено по нацпроекту «Образование».

«По программе “Моя новая школа” с 2019 года из областного бюджета выделено 6 миллиардов рублей, 2 из которых пошло на переоснащение учебных заведений. Еще 10,4 миллиарда рублей по нацпроекту “Образование” поступило в регион для строительства новых школ. За последние 3 года 31 школа в регионе стала обучать детей по новым цифровым стандартам. Мы особое внимание уделяем дополнительному образованию – открываем классы робототехники, фото- и видеостудии, инновационные лаборатории по различным предметам. Это поможет ребятам из малых территорий Кузбасса углубленно изучать любимые направления и готовиться к поступлению в вузы и ссузы», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В настоящее время работы по губернаторской программе «Моя новая школа» идут в образовательных организациях в Прокопьевске, селе Старопестерево Беловского округа и Юрге. В рамках нацпроекта «Образование» строятся школы в микрорайоне 15А (на 1 050 учащихся) и в микрорайоне 7Б (на 1 225 учащихся) в Кемерове, школа в Юрге на 550 мест и в Анжеро-Судженске на 1000 мест.

















Кроме того, по нацпроекту «Образование» в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа продолжается строительство регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс». Финансирование проекта составляет 230,3 млн рублей, из них федеральный бюджет – 214,8 млн рублей, региональный – 15,5 млн рублей. Средства направлены на приобретение высокотехнологичного оборудования для оснащения научного ядра центра (15 лабораторий и студий), его часть уже используется в обучении с декабря 2019 года. Учебный корпус Центра рассчитан также на реализацию естественно-научной и технической направленностей, частично на ИЗО-деятельность и шахматы. После открытия в марте 2022 года обучаться в «Сириус-Кузбасс» будут 80 ребят с 5 по 11 классы в смену, что составит около 1 200 слушателей в год.

Напомним, на сегодняшний день в Кузбассе работают шесть новых школ, построенных по нацпроекту «Образование»: в 2018 году открылась школа № 36 в Кемерове; в 2019 году – школа на 165 мест в селе Журавлево Промышленновского округа; в 2020 году – школа № 81 на 825 мест в Новокузнецке и школа на 1 050 мест в жилом районе Лесная Поляна в Кемерове; в 2021 году – школа с бассейном в поселке Металлургов на 528 мест в Новокузнецком районе и школа в Тайге на 330 мест.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.