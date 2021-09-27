Летний туристический поток в Кузбассе в сравнении с прошлым годом вырос на 11,5 %

Более 19 тысяч человек побывали на экскурсиях и в турпоходах по достопримечательностям Кузбасса в период с мая по начало сентября 2021 года. Все 30 горнолыжных курортов региона в этом году работали как всесезонные, что позволило увеличить летний поток туристов на 11,5 %.



«Мы делаем ставку на развитие всех видов туризма: снегоходного, горнолыжного, исторического, экологического, гастрономического и промышленного. Кузбассу есть что показать и чем удивить гостей региона. Неслучайно президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию назвал Кузбасс, в частности Шерегеш, одним из приоритетных для страны проектов в сфере туризма и поручил включить в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Мы ожидаем, что к 2024 году этот курорт будут посещать более 2 миллионов туристов. Развитие всесезонного туризма в Кузбассе включено в стратегию экономического развития региона», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

















Туристические организации региона внедряют разработанные Агентством стратегических инициатив рекомендации по организации промышленного туризма, создаются новые туристские региональные и межрегиональные маршруты и новые производственные экскурсии. 11 крупных промышленных предприятий Кузбасса уже приступили к формированию безопасных увлекательных экскурсионных маршрутов.



В этом году регион принял первых туристов на региональном маршруте «Кузбасс в сердце», включенном в перечень национальных брендовых маршрутов России. За время четырехдневного путешествия туристы погружаются в древнюю историю, гуляя по музею-заповеднику «Томская Писаница», познают масштабы индустриализации региона, наблюдая за работой карьерной техники на угольном разрезе, знакомятся с этапами развития региона в музеях Кемерова и Новокузнецка, слушают тишину бескрайней тайги, стоя на вершине в Горной Шории.



Продолжается работа по развитию событийного туризма. Так, в Мариинске организовали «День Сибирского купечества», где гости познакомились с укладом жизни торговых предпринимателей XIX-XX веков. В поселке Трудармейский Прокопьевского округа прошел всероссийский фестиваль творчества «Сказки Сибири». В Белове — III региональный праздник водных видов спорта и активного отдыха «Водафест». В музее-заповеднике «Томская Писаница» состоялась историческая реконструкция об освоении Сибири «Каменная книга».



В 2021 году 15 кузбасских туристических проектов признаны лучшими в стране. Восемь из них получили гранты Ростуризма. В общей сложности на реализацию своих идей предприниматели получили 19,6 млн рублей.



Четыре кузбасских маршрута вышли в финал Всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию» Агентства стратегических инициатив.



Три участника из Кузбасса победили во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства». Всего за победу боролись 195 финалистов из 63 регионов со всей страны. Лучшими от Кузбасса стали проекты «Междуреченск – таежная цивилизация», «День сибирского купечества», Летний фестиваль современной музыки, культуры и спорта в Шерегеше.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.