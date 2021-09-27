Вакансия педагога дошкольного образования на данный момент является одной из наиболее востребованных в Кузбассе. В 860 детских садах региона трудятся более 14 тысяч педагогов, 1 451 из них – со стажем работы до 3-х лет. Ежегодно из педагогических колледжей региона выпускаются 380 человек, 75 % которых трудоустраиваются по специальности. Тем не менее, в дошкольные учреждения требуется 281 специалист – воспитатели, педагоги-психологи, инструкторы по лечебной физкультуре, логопеды, музыкальные работники, методисты и другие.

«Педагог дошкольного образования в Кузбассе – одна из самых востребованных профессий сейчас. За последние 3 года в регионе открыто 20 новых детсадов, строятся еще 10, кроме того, мы запускаем программу “Мой новый детский сад”. При оснащении учреждений особое внимание уделяем дополнительному образованию и развитию детей, для этого нужны квалифицированные педагоги. Подготовкой таких специалистов у нас занимаются 6 колледжей, в этом учебном году в них было выделено 300 бюджетных мест», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Также глава региона отметил, что в Кузбассе создается система преемственности образования от детсада до вуза. Первая ступень очень важна, в ней закладывается основа будущих знаний. Специалисты, работающие с дошколятами, должны иметь расширенный круг знаний и навыков. Для этого в Кузбасском педагогическом колледже по нацпроекту «Образование» открыли инновационные лаборатории, на оснащение которых было направлено 20 млн рублей.

В образовательных пространствах по профилям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в начальных классах», «Физическая культура, спорт и фитнес» для будущих педагогов имеются интерактивные панели, ноутбуки, камеры, спортивный инвентарь для разных возрастных групп и специальная мебель – с их помощью студенты могут учиться и оттачивать на практике занятия для дошкольников и проектную работу с детьми.

На сегодняшний день в Анжеро-Судженском, Беловском, Кемеровском, Мариинском и Новокузнецком педагогических колледжах по специальностям «Дошкольное образование» и «Специальное дошкольное образование» обучаются 1 680 будущих воспитателей детских садов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.