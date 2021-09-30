В Кузбассе благоустроили все запланированные на текущий год общественные пространства

Всего в 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Кузбассе благоустроили 72 общественные территории, среди них – аллеи, скверы, площади и парки. Работы полностью завершены во всех 34 муниципалитетах.

«Важно, что сами жители проявили свою активную гражданскую позицию. Территории для благоустройства выбирали с помощью онлайн-голосования. В итоге были определены 72 объекта. Полностью завершен ремонт 351 дворовой территории. Всего в этом году на благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда» из консолидированного бюджета направили почти 1 миллиард рублей», – отметил губернатор Сергей Цивилев.







Так, в Березовском благоустроена аллея по улице Кирова. Там заменили асфальт, установили новые бордюры, светильники со светодиодными лампами и парковые диваны, а в качестве украшения прогулочной зоны установлены топиарии – фигуры животных, выполненные из искусственного газона.

В Мысках благоустроена аллея имени Александра Воронина. Строители занимались устройством велосипедной и пешеходных дорожек, планировкой территорий под скейт-парк и парковку, заменили асфальтовое покрытие и уложили новую тротуарную плитку. На аллее появилась зона отдыха с парковыми диванами и светильниками.

В Ленинске-Кузнецком привели в порядок бульвар Клюева, а также выполнен первый этап благоустройства Пионерского парка. На бульваре установлено освещение, антивандальные скамейки, урны, вазоны. Уложен рулонный газон, высажены многолетние цветы, деревья, кустарники, живая изгородь. Пионерский парк вместе с парком Здоровья стали лидерами рейтингового голосования Минстроя РФ по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. В парке Здоровья планируется создание пешеходной тропы и велодорожек, обустройство мест отдыха. В Пионерском парке будут отремонтированы пешеходные и велодорожки, установлено освещение и малые архитектурные формы.

В рамках программы благоустройства в юбилейном году в Кузбассе преобразились скверы: в Юрге – мини-скверы по ул. Строительная и Леонова, им. Георгия Васильевича Басырова; в Топкинском округе – сквер отдыха на улице Революции; в Яшкино – сквер между стадионом и школой № 1.

В Новокузнецке отремонтирован сквер у фонтана на улице Кирова, 71. Здесь появились новые дорожки, выложенные тротуарной плиткой, фонари и парковые диваны, а также новый детский игровой комплекс.

В Тайге реконструировали территорию «Агитплощадки» капитально отремонтировали сцену, уложили покрытие из брусчатки, поставили вазоны для цветов, скамейки, лежаки и урны.

В Калтане открылся сквер Предпринимателей, главным арт-объектом которого стала скульптура рубля.

В Мундыбаше появились новая спортивная и детская площадки, в Спасске преобразилась аллея Героев, а в Казе – парк Ветеранов.

В Гурьевске благоустроена набережная за краеведческим музеем. На площади 1,4 тыс. кв.м уложена брусчатка, установлены новые скамьи, высажены дубы и елки.

Также в этом году Ленинск-Кузнецкий с проектом благоустройства городского парка и Гурьевск с ретро-парком «Металлург» победили в V Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по инициативе президента России Владимира Путина.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.