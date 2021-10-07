Сегодня состоялось внеочередное заседание Парламента Кузбасса. В нем принял участие Сергей Цивилев. Главный вопрос на повестке дня — избрание нового председателя Заксобрания. Прошло тайное голосование. Результаты — у Арины Мерловой.

Единогласно. Новым председателем Парламента Кузбасса избран Алексей Зеленин. Его поддержали все 37 присутствующих депутатов регионального законодательного собрания. Кандидата в спикеры рекомендовал губернатор Сергей Цивилев, также он был выдвинут фракциями «Единая Россия» и КПРФ. Кроме этого, поддержан партией «Справедливая Россия — Патриоты за правду».

На посту председателя Алексей Зеленин сменит Вячеслава Петрова, который ранее сложил полномочия в связи с избранием депутатом Госдумы. Также законотворцы рассмотрели вопрос о внесении изменений в областной бюджет. Проект предусматривает увеличение на 2021 год общего объема доходов более чем на 27 млрд. рублей, расходов − на 16 млрд.

Также увеличиваются доходная и расходная части бюджета на 2022 и 2023 годы. Депутаты приняли закон единогласно. Он направлен для подписания губернатору Сергею Цивилеву.

Автор: Арина Мерлова