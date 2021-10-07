Третий год — жизнь продолжается. Кузбасский проект, призванный социализироваться женщинам-заключенным после окончания срока, развивается. Творчество, юридическая информация, образование. Цель всего этого — подготовить оступившихся к свободной жизни, а также дать способы заработать.

Встреча с представителями уполномоченных по правам человека и ребенка в Кузбассе — обязательный пункт программы проекта. У многих ныне заключённых женщин копятся проблемы в сфере как социального, так и материнского права.

Традиционно и участие в выездных встречах со спецконтингентом 50-ой юргинской колонии специалистов Кузбасского медицинского колледжа. Они рассказывают, как сохранить здоровье и красоту.

Кстати о красоте русского языка. Культуре речи посвящена медиа-группа — новый кружок, организованный в ИК-50.

Организация клубных направлений — один из этапов развития проекта. В планах — освоить с заключёнными 6 направлений, кроме медиа-группы. Это хореография, народная песня и эстрадный вокал, инструментальный ансамбль и студия декоративно-прикладного искусства.

Отдушина — это сопутствующая цель проекта. Главное — всесторонне развить заключённых, дать им возможность, используя полученные навыки, не только нормально жить, но и зарабатывать.

Вот для того, чтобы в том числе взгляд никто не отводил, в регионе третий год подряд и существует проект. Любой срок рано или поздно заканчивается, и после него жизнь продолжается.

Автор: Сергей Ищенко