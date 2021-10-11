Проект «HELP WOMAN» помогает женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С апреля месяца за помощью обратилось более ста женщин. Большинство из них — мамы.

Дима не знает, кто такой папа. Полина для него родитель в одном лице. Но зато у него есть целых два брата. Правда, и их отец также особо не беспокоится о детях. Сама Полина знала своих родителей. Но их не стало, когда ей было 10 лет. До совершеннолетия — детдом. После — свободное плавание.

У Тамары Яхиевны прогрессирующая полиневропатия. С 2017 она парализована. Когда в очередной раз попала в больницу, муж хозяйки дома выгнал Полину с детьми. Ничего не оставалось делать как приобрести вот это жильё на средство маткапитала.

Позже стало известно. Купив квадратные метра на средства маткапитала Полина лишилась очереди на жилье как сирота, на которой стояла с 2005 года. Диме уже исполнилось 1,5 года. Размер пособия до 3-х лет 50 рублей ежемесячно. На Дениса и Клима оформлены путинские выплаты. В общей сложности выходит чуть больше 10-ки. По вечерам Полина моет полы в магазине. Это к семейному бюджету ещё 6 тысяч рублей.

После встречи с Анной дом Полины наполнился техникой, мебелью и другими необходимыми вещами. Идея организовать центр помощи женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возникла после своей, личной трагедии.

Анна считает, что в Кемерове подобных эффективных центров нет. Вместе с подругой Алёной Турчаниновой создали организацию по оказанию помощи нуждающимся широкого спектра.

Вещи и продукты развозят на личных авто. Собственное помещение пока в планах, как и желание обустроить комнату для пребывания детей, чтобы мамы, которым не на кого надеяться, могли оставить ребёнка в безопасности и сделать необходимые дела. В перспективе обустроить здание, где, к примеру, можно открыть швейный цех, предоставив работу таким как Полина. Но пока всё упирается в возможности. Помочь центру или адресно может любой желающий, выйдя на связь в социальных сетях.

Автор: Кристина Орехова