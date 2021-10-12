Всего в России их 20. В Кузбасс везут будущих четвероногих сотрудников службы исполнения наказания со всей страны. Для чего и почему, расскажет Сергей Ищенко.

6 месячная Лакоста приехала в Кемерово вместе с сестрой. Еще трех овчарок привезли из Иркутска. Доставляла четвероногих Мария Измайлова, начальник питомника. У нее самой дома четыре собаки.

Кемеровскому питомнику ГУФСИН в следующем году исполнится 10 лет. Учреждение — одно из крупнейших за Уралом, хоть и по-прежнему находится в стадии строительства — возводятся новые вольеры, полосы препятствий, зоны выгула. По роду службы в нем занимаются разведением исключительно овчарок — немецких, восточноевропейских и бельгийских.

Лакоста станет мамой целой династии служебных собак, которые будут работать в охране исправительных учреждений, причем не только Кузбасса, но и близлежащих регионов России. За каждой из племенных собак закреплен свой кинолог-селекционер. Он же отвечает и за её потомство. На каждого щенка заводит дело, следит за кормежкой, прохождением ветеринарных процедур, занимается начальной дрессурой. Главный навык — преданность и любовь к хозяину.

Автор: Сергей Ищенко