Улучшение экологии Кузбасса во многом зависит от продвижения губернатором этой позиции на федеральном уровне. Большую роль играет глубокое понимание Сергеем Цивилевым специфики региона и желание системно изменить ситуацию. Это сложная и долгая работа, но она необходима жителям – чистый воздух в Кузбассе должен быть в приоритете.

Федеральный проект «Чистый воздух» действует в рамках нацпроекта «Экология». Его основная задача – уменьшить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ не менее чем на 20 % совокупного объема в наиболее загрязненных городах России. В Кемеровской области таким городом является Новокузнецк. Кроме того, планируетсясоздать эффективную систему мониторинга состояния атмосферного воздуха. Жители города смогут увидеть информацию в режиме реального времени на большом табло.

Председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов высоко оценил роль диалога кузбасских властей с федеральными кураторами проекта по уменьшению вредных выбросов: «Это ключевое условие эффективности всей работы. Прямые коммуникации, регулярные сверки – это минимальный набор инструментов взаимодействия “федеральный центр – регион”. Практика доказала, что постоянный диалог региональных властей и кураторов федпроекта дает положительный эффект. Цивилев эту готовность к открытому диалогу демонстрирует».

При этом крайне важна активная внутренняя работа в регионе: реконструкция заводов и промышленных объектов в сторону их экологичности, взаимодействие с бизнесом, в том числе основными предприятиями Кузбасса. Так, Сергей Цивилев рассказал о целевых показателях для Новокузнецка и выделенных на это ресурсах: «Крупнейшие предприятия Новокузнецка прилагают большие усилия, выполняя федеральный проект “Чистый воздух”. До 2024 года мы задействуем более 12,5 миллиардов рублей на повышение экологичности производства и снизим выбросы не менее чем на 20 %». По мнению экспертов, результаты модернизации уже заметны и перспективы этой работы осязаемы.

12 октября руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» (нацпроект «Экология») Максим Корольков посетил с рабочей поездкой Новокузнецк. Он ознакомился с тем, как модернизируются крупнейшие городские предприятия и объекты. Подводя итоги инспекции на IV Сибирском экологическом форуме, Максим Корольков отметил, что город имеет возможность досрочно снизить вредные выбросы в атмосферу к 2023 году.

Однако работа по федпроекту требует времени и должна вестись планомерно. Об этом заявил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николай Будуев, еще раз отметив важность продуктивного взаимодействия федеральной власти и региона: «Работа по “Чистому воздуху” нужна планомерная, и эта работа долгосрочная. Глава Кузбасса понимает и знает ситуацию в своем регионе, но в то же время активно работает в связке с федеральным центром и предприятиями. Потому что федеральный центр понимает общее состояние проблемы и знает о передовых практиках, которые позволяют решать проблемы с учетом успешного опыта».

Отметим, что глава региона Сергей Цивилев, рассказывая о результатах в Новокузнецке, сообщил о намерении включить в проект «Чистый воздух» город Кемерово, чтобы улучшить экологическую ситуацию и в нем. По мнению Николая Будуева, это предложение имеет перспективу.

Рашид Исмаилов также считает обоснованными планы губернатора по вовлечению в проект дополнительных территорий региона: «Действительно, мы ожидаем перспективное расширение состава городов в федпроекте. Весь наработанный инструментарий, который дает реальный эффект повышения качества атмосферного воздуха, может быть распространен на другие города. Ключевое здесь – надежные источники финансирования конкретных мероприятий».

Эксперт соглашается и с тем, что главным мотивом действий областного правительства должна быть забота о жителях Кузбасса и о благоприятной окружающей среде для жизни людей: «Активная позиция губернатора по любым вопросам обеспечения качества окружающей среды – это задача номер один с точки зрения социальной значимости, – подчеркнул Рашид Исмаилов. – А сегодня у высших должностных лиц экология – это еще и показатель эффективности их работы. В отношении хозяйствующих субъектов нужна четкая и однозначная позиция: качество жизни и здоровье людей – это приоритет. Цивилев такую позицию публично формулирует, это очень важно. В России формируется институт экологической репутации, бизнес сегодня должен действовать проактивно в вопросах природопользования. Ну и, конечно же, сегодня мы видим активный запрос у населения на благоприятную окружающую среду, это тоже фактор, влияющий на власть и бизнес».