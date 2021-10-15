15 октября в администрации правительства Кузбасса прошел торжественный прием представителей дорожного хозяйства региона. Накануне профессионального праздника губернатор вручил им федеральные и областные награды, поблагодарил за качественные и безопасные дороги.

«В этом году вы построили и отремонтировали почти 350 километров автомагистралей, из них 200 километров – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это важнейшие улично-дорожные сети в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях, а также трассы регионального и межмуниципального значения. В целом на строительство и содержание дорог в этом году направлено свыше 14,8 миллиарда рублей из всех источников. Результат вашего труда видят и кузбассовцы, и те, кто приезжает в наш регион», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона отметил среди важнейших объектов этого года дороги туристических маршрутов: Шерегеша, Мариинска и деревни Листвянка Тисульского округа – родины космонавта Алексея Леонова. После ремонта комфорт и безопасность на этих дорогах выросли.

В сезоне 2021 года особое внимание уделялось дорогам к медицинским и спортивным объектам: началось строительство подъезда к новому инфекционному комплексу в Новокузнецке и дороги-дублера Притомского проспекта в Кемерове.

За счет нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе «Стимул» в областном центре достраивается продолжение дороги по бульвару Строителей протяженностью 1,3 км. Транспортная артерия свяжет два развивающихся микрорайона и разгрузит дороги Ленинского района.

Активное внедряются интеллектуальные транспортные системы в Кемерове и Новокузнецке, что в перспективе поможет стать «умной» всей дорожной сети Кузбасса. Камеры контролируют дорожную обстановку, которая выводится на электронные табло вдоль дорог для водителей.

За трудовые успехи и многолетний труд девяти кузбассовцам объявлена Благодарность министра транспорта России. Среди них – асфальтобетонщик «Кузбассдорстрой» Максим Ярославцев, машинист экскаватора «Кемеровоспецстрой» Евгений Шилов и ветеран этого предприятия Сергей Попов.

Нагрудный знак «Почетный дорожник России» вручен техническому директору «Кемеровоспецстрой» Александру Галушкину, заместителю технического директора «Кузбассдорстрой» Алексею Кузнецову и главному бухгалтеру Дирекции автомобильных дорог Кузбасса Галине Кузнецовой.

Звания «Заслуженный дорожник Кузбасса» удостоены: машинист бульдозера «Кемеровоспецстрой» Сергей Бесчетнов, машинист катка «Кузбассдорстрой» Николай Борзылович, главный специалист отдела Дирекции автомобильных дорог Кузбасса Станислав Устинов.

Еще 27 приглашенных за высокое профессиональное мастерство, полную самоотдачу в работе и большой личный вклад в развитие дорожной отрасли Кузбасса награждены областными медалями «За веру и добро», «За служение Кузбассу» и медалью Алексея Леонова.

Наградой «Золотой знак «Кузбасс» отмечены заместитель министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Владимир Макаров, директор общества «Лель» Армен Авагян и коллектив организации «Стройдорэкспорт».