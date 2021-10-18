Это на 22 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Рост связан с увеличением количества привлекательных объектов в регионе.

В Кузбассе с начала мая по конец сентября отдохнули 508 тысяч туристов. Для них предлагались экскурсии, сплавы, пешие походы, познавательные и оздоровительные туры. На рост турпотока повлияла и программа кешбэка от Ростуризма, с которой активно работали региональные туроператоры.

Традиционно самыми востребованными у туристов остаются горнолыжные комплексы, развивающиеся как всесезонные, – Шерегеш, Горная Саланга, Танай; объекты экотуризма – Поднебесные Зубья, Шорский национальный парк и озеро Берчикуль; туркомплекс в пгт. Трудармейский Прокопьевского округа, объекты Гурьевского округа, Мариинска и деревни Шестаково Чебулинского округа.

Регион взял курс и на развитие событийного туризма. За летний период проведено много тематических мероприятий, среди которых – первый стрит-арт фестиваль «ОКРАШЕНО» в Шерегеше. Своими граффити участники создали новый яркий облик всеми любимого места, добавив привлекательности и современности поселку. Этот фестиваль позволил дополнительно привлечь большое количество туристов в низкий сезон.

Много местных жителей и туристов привлекли своей атмосферой фестивали: «Сказки Сибири» в Прокопьевском округе, «КуzняДжаzz» в Новокузнецке и «Водафест» в Белове. Росту турпотока помогли и юбилейные мероприятия в честь 300-летия образования Кузбасса, а также крупные спортивные соревнования.

В ближайшее время свыше 440 школьников из разных уголков России отправятся в путешествие по Кузбассу по федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Дети получат уникальную возможность увидеть другие регионы и открыть для себя родную страну. Культурно-исторический маршрут «Кузбасс – Кузница Победы» в 2021 году примет 10 делегаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Алтайского края, Омска, Новосибирска, Тывы, Хакасии и Томской области.