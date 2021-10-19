Кузбассовцы обращались к главе региона по вопросам здравоохранения, спорта, образования, обеспечения жильем и другим социальным темам. Во встрече также приняли участие руководители профильных министерств региона.

«Такие встречи у нас стали традиционными. Активные неравнодушные жители предлагают самые интересные идеи, задают наиболее актуальные вопросы. Не первый раз замечаю, что большинство обращений касаются не личных проблем, а общественно значимых тем для Кузбасса», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Пенсионерка, ветеран труда Надежда Двойнишникова из Белова рассказала, что вся ее семья переболела коронавирусом. Чтобы своевременно ставить диагнозы, городу необходим новый компьютерный томограф. По распоряжению губернатора аппарат будет приобретен и установлен в Беловской городской больнице № 1 до 15 декабря текущего года.

Также Сергей Цивилев поддержал предложение 11-классника Городского классического лицея Кемерова Августа Погрецкого создать Совет старшеклассников при губернаторе Кузбасса. По поручению главы региона первое оргсобрание пройдет уже в октябре, а Положение о Совете будет разработано с участием самих ребят и утверждено до конца 2021 года.

По итогам приема государственный жилищный сертификат получит кемеровчанин Виталий Бондарь как гражданин, подвергшийся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он один воспитывает 10-летнего сына. По информации министерства строительства Кузбасса, на семью из двух человек предполагается приобретение жилого помещения площадью 42 кв. м, сертификат мужчина получит до 1 июля 2022 года.

Педагог дополнительного образования Детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра Кемеровского муниципального округа Николай Долгов попросил сделать региональные соревнования «Кузбасская спортивная школьная лига» ежегодными. Как рассказал Николай Николаевич, впервые соревнования прошли в 2020 году, в них приняли участие более 130 тысяч кузбасских ребят.

«Очень важно, чтобы дети привыкали вести здоровый образ жизни. То, что только за первый год проведения таких соревнований в них участвовали 30 % всех ребят Кузбасса, подтверждает заинтересованность школьников. Теперь наша цель – задействовать как можно больше детей, в том числе дошкольников», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Директор Комплексного центра социального обслуживания населения Новоильинского района Новокузнецка Антонида Бойко попросила оказать содействие в обеспечении центра специальным автомобилем для перевозки маломобильных граждан. По распоряжению Сергея Цивилева транспорт будет приобретен за счет областного бюджета и передан учреждению до конца текущего года.