21 октября в Кемерове и 22 октября в Новокузнецке начнут курсировать культурно-исторические маршруты общественного транспорта с аудиогидами. Историю развития городов будут рассказывать как профессиональные гиды, так и сами горожане. Проект реализуется при поддержке ВЭБ.РФ и АНО «Национальные приоритеты».

В Кемерове в рамках проекта «Идентичный Кемерово» (i-Da Кемерово) автобус отправится по регулярному маршруту №51, который связывает левый и правый берег города. Наряду с известными кемеровскими краеведами Максимом Гончаренко и Владимиром Сухацким историю города рассказывают и кемеровчане. Подключиться к индивидуальной экскурсии можно по QR-коду, размещенному в автосалонах, для этого нужен смартфон с наушниками и бесплатное приложение Artefact. Всего создано 23 аудиотрека продолжительностью от 5 до 30 минут. Дополнительно экскурсионную атмосферу в некоторых городских автобусах создадут работы кемеровских художников.

В Новокузнецке культурно-исторический маршрут общественного транспорта получил название «Открой Город Заново» и стартует 22 октября. Он будет реализован на четырех самых популярных автобусных маршрутах города — №23, 28, 88 и 345, где средний пассажиропоток достигает 40 тысяч человек. Жителями подготовлено около 40 кратких аудиогидов об уникальной истории города, его рекордах и современности. С ними можно будет ознакомиться в мобильном приложении Artefact. Это краткие рассказы о героике города-завода, людях, которые изменили его историю, о современности. По проекту в Новокузнецке также будет создана специальная инфографика для транспорта, на вокзале и в аэропорту будут транслировать видеоролики.