РУСАЛ 22 октября в рамках проекта «РУСАЛ — школам России» представит для педагогов обновленную платформу онлайн-обучения.

Проект «РУСАЛ — школам России» создан для дистанционного обучения школьников и студентов, и с его помощью любой желающий преподаватель сможет быстро создавать и использовать онлайн-курсы, тесты, интерактивные задания для проведения уроков и размещения дополнительных материалов.

После обновления платформы педагогам станут доступны новые функции и возможности, которые помогают адаптировать процесс обучения под потребности конкретного класса, школы, а также оптимизируют ресурсы каждого преподавателя в организации учебной программы.

Обо всех нововведениях, изменениях и о том, как стать участником проекта, представители РУСАЛа расскажут 22 октября в 12:00 (время московское). Презентация пройдет в онлайн-режиме, подключиться смогут жители любого региона России (нажмите, чтобы подключиться).

«Более 10 лет назад РУСАЛ был одним из первопроходцев в России по организации онлайн платформ для обучения школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. За последние полтора года доступность такой инфраструктуры стала залогом сохранения качества образования в условиях пандемии. Поэтому РУСАЛ решил в кратчайшие сроки модернизировать свою платформу, и теперь преподаватели школ со всей страны смогут ознакомиться с ее преимуществами для организации образовательного процесса», — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.

Подать заявку на подключение к платформе можно через обновленный карьерный портал РУСАЛа и En+ Group.