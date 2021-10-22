На сегодня в Кузбассе отремонтировано 100 % объектов тепло- и водоснабжения от годового плана

В регионе заменили и провели ремонт 104,6 км тепловых и 108,5 км водопроводных сетей. Также прошла реконструкция четырех котельных – две в Ленинске-Кузнецком, по одной – в Полысаеве и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

«Подготовка к зиме объектов ЖКХ в Кузбассе находится на особом контроле. Важно, чтобы при низких температурах в домах, школах, детсадах, больницах и других помещениях было тепло и комфортно. Обновленные теплосети и водоснабжение позволят также сэкономить электроэнергию и снизить потребление твердого топлива в котельных», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» в 2021 году на строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения направлено свыше 786 млн рублей, в том числе из областного бюджета – более 406,6 млн рублей и 48,5 млн рублей – средства местных бюджетов.

Так, реконструкция тепловых сетей в Белове позволила подключить построенный в 2020 году физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург», а также потребителей от котельной 30-го квартала. Финансирование составило 43,3 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 39 млн рублей, из местного бюджета – 4,3 млн рублей.

Продолжается строительство новой котельной в деревне Береговой Кемеровского муниципального округа. Старая не обеспечивает необходимую мощность: здесь живут более 1,5 тысяч человек, возводятся новые дома и инфраструктура. Планируется, что работы завершат во втором квартале 2022 года. Финансирование составляет 193 млн рублей, в том числе из областного бюджета – более 168,5 млн рублей, из местного бюджета – 29,7 млн рублей. Мощность котельного оборудования возрастет на 2,3 МВт – это позволит обеспечить отоплением и горячим водоснабжением жилые дома, социальные объекты и предприятия.

По госпрограмме «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» в 2021 году более 1 млрд рублей направлено на модернизацию системы водоснабжения, из них 354,6 млн рублей – средства федерального бюджета. В рамках программы для подключения микрорайона Новостройка пгт Промышленная уже проложено 3,6 км сетей. До конца года завершат строительство 14,9 км сетей холодного водоснабжения в поселке Плотниково Промышленновского округа. Также до конца года на 50% будет выполнен монтаж системы водоснабжения пгт Крапивинский от водозабора пгт Зеленогорский мощностью 208,3 кубометра в час.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Белове в 2021 году проложено 8,6 км сетей холодного водоснабжения. В 2023 году по нацпроекту планируется построить насосно-фильтровальную станцию в Казском городском поселении Таштагольского района и завершить реконструкцию водозаборных скважин с установкой водоочистных станций в поселке Новостройка Кемеровского муниципального округа. В 2024 году в рамках нацпроекта будут построены насосно-фильтровальные станции в селах Борисово, Березовка, Каменка, Барачаты, Банново, поселках Крапивинский, Зеленовский и Красные Ключи, деревнях Шевели и Тараданово Крапивинского муниципального округа.

По программе социально-экономического развития Кузбасса в 2022 году будет продолжаться строительство системы водоснабжения пгт Крапивинский от водозабора пгт Зеленогорский. Финансирование составит более 227,1 млн рублей.