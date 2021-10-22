Для развития инженерной и дорожной инфраструктуры в особой экономической зоне «Кузбасс» президиум Правительственной комиссии по региональному развитию одобрил для региона дополнительный бюджетный кредит.

Минэкономразвития России подготовило проект создания особой экономической зоны «Кузбасс». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Ранее Кемеровской области была одобрена заявка на 5,6 миллиарда рублей, в том числе 1,2 миллиарда рублей для развития инженерной и дорожной инфраструктуры на территории ОЭЗ «Кузбасс». При этом предел по лимиту установлен 6,2 миллиарда рублей, сегодня мы одобрили остаток по этому лимиту, то есть полностью закрыли лимит. Финансы пойдут на строительство инженерных сетей и автомобильных дорог для развития застроенных территорий центрального района города Кемерово, что позволит ввести порядка 1,1 млн кв. м жилой площади для более чем 50 тыс. жителей, а также 5 школ почти на 4 тыс. мест, 12 детских садов на 2,7 тыс. мест и коммерческие объекты. Помимо этого, средства будут направлены и на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для функционирования особой экономической зоны ППТ «Кузбасс», – сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Планируется, что особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) будет расположена на территории Топкинского муниципального округа.

«Особая экономическая зона «Кузбасс», на развитие которой мы получили бюджетный кредит, существенно укрепит региональную экономику, которая серьезно пострадала за последние три года. Этот проект важен для Кузбасса в рамках диверсификации и повышения комфорта жизни людей. ОЭЗ и бюджетный кредит на ее развитие – эффективные инструменты решения этих задач и хороший пример того, как можно перезапустить промышленные территории с ранее действовавшими мощными предприятиями», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Общая площадь ОЭЗ составит 1700 гектаров. В нее войдут территории закрытого порохового завода «Прогресс», остановленного железобетонного комбината, неиспользуемые территории КАО «АЗОТ», транспортный узел «Топки» и другие объекты.

«Минэкономразвития России совместно с Кемеровской областью проводят комплексную работу по диверсификации экономики Кузбасса для адаптации региона в условиях сокращения доли угля в мировом энергобалансе. Наряду с утвержденными Планом развития Кемеровской области, Программой диверсификации, а также соглашениями с угольными компаниями о направлении части прибыли в неугольные проекты, создание ОЭЗ будет способствовать привлечению инвестиций в регион и изменению структуры занятости», – отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

Это проекты по производству минеральной ваты, медицинских изделий и оборудования, бумажной упаковки из вторсырья для пищевых продуктов, диоксида углерода, создание завода по производству твердых и полутвердых сыров, а также комплекса по сжижению природного газа в г. Топки. Суммарно на этих предприятиях будет создано порядка 350 новых рабочих мест.

«Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кузбасс» будет способствовать диверсификации промышленного потенциала Кемеровской области и реализации новых проектов, не связанных с добычей угля. Заявленный пул перспективных инвесторов усилит обрабатывающую промышленность региона. Предприятия смогут сократить сроки окупаемости проектов, снизить издержки и сосредоточиться на выпуске конкурентоспособной продукции с экспортным потенциалом. Кроме того, создание в Кузбассе особой экономической зоны позволит привлечь во все уровни бюджетной системы Российской Федерации до 1,4 млрд рублей», – прокомментировал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.