В Юрге 95 семей переехали в новые квартиры

Большую часть квартир в новостройках получат дети-сироты, молодые семьи, переселенцы из ветхого и аварийного жилья, инвалиды.

«В юбилейном для Кузбасса году строительство в Юрге идет особенно интенсивно. Важно, что застройку ведут во всех районах города. Дома возводят на месте снесенного ветхого фонда, люди получают благоустроенное жилье, а город – новый современный облик. В первую очередь квартирами в новостройках обеспечиваем льготников. Всего в этом году новоселами в Юрге станут 234 семьи, 149 из них – участники социальных программ», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Дома построены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Один из них находится на Фестивальной, 16, второй – в жилом комплексе «Альпийский парк».

В доме по улице Веденина в жилом комплексе «Альпийский парк» новоселами стали 35 семей: 8 детей-сирот и 26 переселенцев из аварийного жилья. На Фестивальной, 16 квартиры получили 60 семей: 8 детей-сирот, 9 переселенцев из аварийного жилья, 17 семей приобрели квартиры за счет льготных жилищных займов, 2 семьи получили жилье в новом доме по договорам социального найма.

Квартиры выполнены с отделкой «под ключ», оснащены сантехникой, приборами учета воды, электроплитами и пожарными извещателями. Дворы благоустроены: проведено озеленение, установлен современный детский игровой комплекс. Подъезды жилых домов приспособлены для маломобильных граждан.

До конца года в Юрге планируется сдать еще два 28-квартирных «социальных» дома, которые строят на месте снесенных домов на ул. Ленинградская.

Еще по четырем домам уже подготовлена проектная документация на следующий год. Кроме этого, готовится градостроительная документация для застройки снесенного квартала Л-М и площадки 6-го микрорайона. В ближайшие 4 года предстоит решить проблему расселения 77 тыс. кв. м аварийного жилья для 1 754 семей.