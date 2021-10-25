На внеочередном совещании с ветеранскими организациями Кузбасса в формате ВКС обсуждалось ухудшение ситуации с COVID-19 среди людей старше 60 лет и важность их вакцинации.

«Для лечения пациентов с коронавирусом в регионе развернуто почти 4 тысячи коек, ежедневно добавляются новые, значит, мы ограничиваем медпомощь людям с другими заболеваниями. Сейчас борьбой с ковидом занято 15 % кузбасских врачей и медсестер стационаров, 20 % сотрудников поликлиник и до 25 % персонала скорой помощи. С начала года на стационарное лечение пациентов с коронавирусом потрачено 3,5 миллиарда рублей, еще 3,6 миллиарда будет необходимо до конца этого года. Эти средства могли быть использованы для плановой медпомощи. При этом подавляющее большинство пациентов стационаров “красной зоны” – непривитые люди старше 60 лет», – подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Он также сообщил, что ежедневно на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся от 167 до 200 человек, 80 % из них – люди старшего поколения.

Специалисты отмечают, что сейчас остановить распространение пандемии в Кузбассе может только массовая вакцинация людей старшего поколения.

Как отметили председатели ветеранских организаций, при отказе от вакцинации люди старшего поколения ссылаются на хронические заболевания, боясь осложнений, или сомневаются в эффективности вакцин.

По данным регионального Минздрава, после вакцинации почти 900 тысяч кузбассовцев не обнаружено какого-либо влияния вакцины на течение хронических заболеваний. Всего 1,3 % вакцинированных кузбассовцев заболели. Две трети этих людей перенесли ковид в легкой форме или бессимптомно, у 27 % выявлена пневмония разной степени тяжести. Случаев смерти среди полностью привитых от коронавируса в регионе не зафиксировано.

Также детальный анализ последствий прививки провели эксперты Росздравнадзора. На основе данных, более 55 млн вакцинированных жителей России, только у 0,3 % были зафиксированы нежелательные явления в виде краткосрочного повышения температуры и слабости.

Участникам совещания показали фотографии из реанимаций, где людям с тяжелой формой коронавируса оказывают медицинскую помощь. Перенесшие ковид рассказали собравшимся о том, что они пережили, находясь в «красной зоне», и как проходит их процесс реабилитации. Некоторые переболели больше года назад, но до сих пор не могут восстановить здоровье, и сожалеют, что вовремя не привились.

Сейчас в Кузбассе в наличии имеется почти 200 тысяч доз вакцины трех производителей. Организованы пункты вакцинации, при необходимости мобильные бригады вакцинации могут выезжать на предприятия и на дом к ветеранам. Прививка важна для здоровья старшего поколения и стабильности ситуации в регионе. Именно гражданская ответственность и здравомыслие людей помогут остановить пандемию в Кузбассе.