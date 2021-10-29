Только через портал «Госуслуги» за первые две недели во Всероссийской переписи населения 2021 года приняли участие более 365,5 тысяч кузбассовцев.

В этом году перепись проходит в смешанном формате: можно дождаться переписчика дома, прийти на стационарный переписной участок, в МФЦ или самостоятельно ответить на вопросы в личном кабинете на «Госуслугах».

Важно, что переписать нужно не только себя, но и членов семьи, живущих по одному адресу. Неважно, где человек прописан, сколько квартир или домов находятся у него в собственности. Переписывается он там, где проживает постоянно.

После прохождения переписи на портале в личный кабинет придут коды подтверждения — числовой код на каждого члена домохозяйства и объединяющий их QR-код на домохозяйство в целом. Их нужно будет показать или переписчику, который придет на дом, или в МФЦ, или на любом стационарном переписном участке. Их адреса есть на сайте Кемеровостата. Там же можно пройти перепись тем, кто не имеет возможности переписаться на портале Госуслуг и не хочет беседовать с переписчиком дома. Стационарные участки работают до окончания переписи (14 ноября), в том числе в выходные и праздничные дни.

Специалисты Кемеровостата напоминают, что, переписываясь дома, нужно соблюдать меры безопасности. Переписчик должен представиться, показать удостоверение и паспорт, рассказать о цели визита. Узнать сотрудника можно по форменному голубому жилету и шарфу с символикой переписи. Побеседовать с переписчиком можно не в квартире, а на лестничной клетке или во дворе дома.

Предварительные результаты Всероссийской переписи населения опубликуют в апреле 2022 года, окончательные итоги подведут к концу 2022 года. При этом обнародуют только сводные итоги без личной информации переписавшихся.

Задать вопросы по переписи можно по бесплатной горячей линии 8-800-707-2020.