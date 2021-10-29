Сергей Цивилев: в 2022 году построим и отремонтируем более 60 км федеральных дорог в Кузбассе

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году кузбасские дорожники построили 25 км и отремонтировали 66 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь», ликвидировав длинные пробки. Общая стоимость проведенных работ составила более 4,7 млрд рублей.

«Дорожные работы в Кузбассе выполняются качественно и в срок. В юбилейном для региона году ввели в эксплуатацию важнейшие объекты – обход Мариинска и путепровод через Транссиб. Путь по этим дорогам стал быстрее и безопаснее. Работу мы продолжим и благодаря федеральной поддержке сможем не только привести в порядок еще один участок федеральной трассы «Сибирь», но и построить обход Кемерова», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

ФКУ «Сибуправтодор» подвел итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе. Автомобильный путепровод над Транссибирской магистралью в районе деревни Суслово повысил скорость и безопасность движения для 20 тысяч автомобилей в сутки. Специалисты реконструировали 1,8 км и построили 2,7 км трассы, а также надземный путепровод через железную дорогу протяженностью 43 м. Стоимость работ – 1,1 млрд рублей.

Обход Мариинска протяженностью 19,2 км с 436 по 465 км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» включает две транспортные развязки с путепроводами и железобетонный мост через реку Кия длиной 285 м. В результате путь для автомобилистов сократился на 10 км, а скоростной режим увеличился с 60 до 90 км/ч. Дорогу строили с 2014 по 2021 годы, стоимость работ составила свыше 3,1 млрд рублей.

В 2022 году планируется завершить строительство 9 км новой дороги на границе Кузбасса и Новосибирской области. Этот участок в Юргинском округе, который реконструируется с 2019 года, служит основной транспортной артерией между регионами. Стоимость работ составляет 2 млрд 559 млн рублей. По проекту трасса будет доведена до II технической категории – станет шире проезжая часть, появится новая дорожная развязка и путепровод на пересечении с Транссибом.

Кроме того, в 2022 году планируется капитальный ремонт 26 км и ремонт 36 км федеральной трассы, а также устройство защитных слоев на 22,3 км дорог. Общее финансирование работ составит 3,9 млрд рублей.

Еще одним важным проектом для Кузбасса станет обход Кемерова. Строительство предусмотрено программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которая подписана председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 6 марта 2021 года. На создание магистрали будет выделено 21,5 млрд рублей.