Парк «Вокзальный» в Мысках преобразился после большой реконструкции

Современное благоустройство парка стало подарком жителям в год 65-летия города и 300-летия образования Кузбасса. В открытии участвовал первый заместитель губернатора – председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин. В прошлом году проект реконструкции парка победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и поселений.

Масштабные работы проводились на территории площадью 6,6 га. Парк разбили на две зоны, обустроили две детские площадки с игровым комплексом, батутами и качелями, зоны фуд-корта, площадки для любителей игры в шахматы с ростовыми фигурами, а также памп-трек. Сделана велодорожка протяженностью 1,1 км, установлено две велопарковки на 6 мест. Также проект включает площадку для выгула собак, на которой установлены горка, кольцо и три искусственных препятствия «Барьер».

Для праздничных мероприятий в парке построен амфитеатр. Неподалеку установлены светящиеся арт-объекты «Солнце» и «Сердце», символизирующие тепло и любовь. По всему периметру парка установили 32 парковых дивана, высадили 219 берез и 36 сосен. Озеленение парка будет продолжено весной 2022 года.

В вечернее время прогулочные дорожки будут освещать 67 земляных светодиодных светильников и 145 парковых фонарей. Оригинальной частью светового оформления стала старая водонапорная башня. Разработчики проекта решили не сносить ее, а установить в окнах освещение, превратив ее в своеобразный маяк.

Также отреставрирован мемориал «Фронт и тыл». Основание памятника выложили керамогранитом, фасад покрасили, восстановили надписи.

Напомним, в 2020 году проект парка «Вокзальный» в Мысках стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и поселений при поддержке компании СУЭК, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы стоили более 74 млн рублей, средства выделены из консолидированного бюджета.