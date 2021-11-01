В регионе завершилась уборка зерновых культур, за прошедший сезон собрано более 1,6 млн т зерна.

«У Кузбасса есть высокий сельскохозяйственный потенциал. Для диверсификации экономики и освоения земель регион последовательно развивает аграрный сектор. На Восточном экономическом форуме мы заключили соглашение с Россельхозбанком, которое дает нам около 9 миллиардов рублей инвестиций в отрасль. Сельхозпредприятия обновляют технику, строят зерносушильные комплексы, создают новые рабочие места. Желающие открыть свое дело в аграрной сфере, могут получить гранты и пройти обучение», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Средняя урожайность зерновых, по данным регионального Минсельхоза, составила 28,1 ц/га, что выше уровня прошлого года на 3,1 ц/га. По этому показателю Кузбасс входит в тройку лидеров среди регионов Сибири наряду с Красноярским краем и Томской областью.

Всего в регионе обмолочено 588,8 тыс. га зерновых и зернобобовых. По предварительным данным, аграрии намолотили 1 млн 653 тыс. тонн зерна в бункерном весе, что на 15,4 % больше, чем в прошлом году (1 млн 432 тыс. тонн).

«Темпы уборки сдерживала холодная погода сентября с частыми осадками. Однако сухая погода в конце первой декады октября дала возможность аграриям собрать урожай. Зерно только убрано с полей, идет сушка и очистка зернового вороха в 297 зерноочистительных сушильных комплексах в кузбасских сельхозпредприятиях», – комментирует и. о. заместителя председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Андрей Ариткулов.

Первыми уборку зерновых завершили аграрии Юргинского, Тяжинского и Яшкинского муниципальных округов. Высоких результатов урожайности зерновых достигли в Гурьевском (35,1 ц/га), Прокопьевском (33,2 ц/га) и Кемеровском (29,5 ц/га) муниципальных округах.

Также завершена уборка картофеля и овощных культур. С площади 8,3 тыс. га собрано 162 тыс. т картофеля при урожайности 195 ц/га. По сбору картофеля с гектара лидируют аграрии Яшкинского (279,6 ц/га), Прокопьевского (235 ц/га) и Кемеровского (200,7 ц/га) муниципальных округов. Урожай овощей с площади 951 га составил 24 тыс. т (урожайность – 252,8 ц/га).

Завершается и уборка технических культур: с площади 120 тыс. га (99,4 %) намолот составляет 218 тыс. т, что почти на 17 % больше уровня прошлого года (182,4 тыс. т) при урожайности 18,1 ц/га. Рапс убран полностью – с площади 93,8 тыс. га собрано 187,4 тыс. т семян. По урожайности этой культуры лидируют Кемеровский (27,8 ц/га), Тяжинский (24,6 ц/га) и Гурьевский (23,4 ц/га) муниципальные округа.

Выполнен план заготовки грубых кормов для бесперебойной работы, продолжается заготовка силоса.

Кузбасс уже активно готовится к посевной кампании 2022 года. Закончен сев озимых на площади 43,5 тыс. га. В хранилища также засыпаны семена озимых и яровых культур: на текущую дату запас составил 119,3 тыс. т семян, или 98,9 % от плана. Осеннюю обработку почвы провели на 222,3 тыс. га (77 % от плана).