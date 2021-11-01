На аппаратном совещании в правительстве Кузбасса подведены промежуточные итоги вакцинации от COVID-19 и гриппа.

По информации регионального минздрава, в Кузбассе с начала прививочной кампании проведено 936 388 случаев вакцинации, в том числе 880 267 человек вакцинировано первый раз (53,2 % от подлежащих вакцинации), повторно вакцинировался 56 121 человек. Сделали прививку 270 602 человека старше 60 лет.

По словам первого заместителя губернатора – председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, основные меры защиты от коронавирусной инфекции – вакцинация и соблюдение масочного режима. При этом необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, магазинах, организациях и местах большого скопления людей.

Также в Кузбассе продолжается прививочная кампания против гриппа, на сегодняшний день вакцинировано 835 023 человека.