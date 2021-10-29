Тему этого сюжета прислали наши телезрители – оформление угля по льготным тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией. К изменениям, которые ввела одна из организаций, реализующих топливо, люди оказались не готовы.

Предстоящей зимой Светлана Алексеевна рискует остаться без льготного угля. Не может добиться оформления в компании «Кузбасстопливосбыт». Потому что у нее нет документов, подтверждающих право собственности.

Малолетняя узница фашистских трудовых лагерей, родилась в плену в Германии. После победы с родителями приехала в Кузбасс, где уже взрослой обучала будущих медиков. Выйдя на пенсию, льготный уголь получала каждый сезон исправно, правда… до настоящего времени.

Дозвониться или встретиться, чтобы получить официальный комментарий по этой ситуации не смогли и мы. В редакцию только прислали перечни необходимых документов для выписки угля по льготным ценам. К слову, он не меняется на протяжении последних лет.

Документы на оформление заказа-квитанции на уголь по льготной цене:

— паспорт;

— документ на жилое помещение, содержащий сведения о площади и наличии печного отопления (технический паспорт, свидетельство о регистрации права собственности, справка из обслуживающей организации).

Наличие документа-основания – не является подтверждением права собственности. Человеку необходимо обратиться в Росреестр с этим документов и зарегистрировать право собственности.

На регистрацию права собственности уйдёт порядка 2 недель. Но даже наличие документа, говорят жители, не является гарантией получения угля в короткие сроки.

Вот только с каждым днём становится холоднее. Синоптики к середине следующей недели ожидают резко отрицательные температуры. И жителям придётся покупать топливо у частников, где стоимость тонны – в 2 раза дороже, а вот вопросов с документами в разы меньше. Но это не выход для Светланы Алексеевны с её правом на льготный уголь. И уже понятно, что это ситуация не разрешится без тепла, в данном случае желанием сторон пойти навстречу друг другу. Мы будем следить за развитием событий.

Автор: Кристина Орехова