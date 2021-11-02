В 2021 году в Кузбассе построено и отремонтировано свыше 350 км дорог, из них 200 км — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Финансирование из консолидированного бюджета составило 7,4 млрд рублей. Дорожные работы завершены в срок — в октябре.

«Мы активно ремонтируем и строим дороги в Кузбассе, в том числе, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Главная наша цель — обеспечить безопасное передвижение автомобилей и пешеходов. В 2022 году мы планируем по этому проекту отремонтировать 149 км дорог. Также будем ремонтировать муниципальные улицы и дороги за счет областной субсидии в размере более 560 млн рублей в Прокопьевске, Полысаеве и Березовском, а также в Мариинском округе», — рассказал Сергей Цивилев.

В этом дорожном сезоне в Кемерове по нацпроекту отремонтировано около 25 км дорог. Обновлены центральные улицы бывших шахтовых и заводских кемеровских поселков. Так, на РТС отремонтированы улицы Мартемьянова, Муромцева, Механизаторов и Пчелобаза. В поселке Боровой стали комфортными и безопасными дороги к социально значимым объектам. В ходе ремонта на 9 объектах заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали заездные карманы и остановочные площадки, отсыпали обочины.

При реализации нацпроекта БКД отремонтированы тротуары на улицах Александрова, Соборная, Ворошилова, Стройотрядовская, а также в историческом центре города — на улицах Арочной и Орджоникидзе. Также установлены дорожные ограждения, которые упорядочивают пешеходные потоки к школам, детским садам, медицинским учреждениям.

Почти завершены комплексные работы этого сезона в Рудничном районе областного центра. Это очередной этап реконструкции Соснового бульвара с частичным расширением проезжей части, а также строительство продолжения улицы Институтская от Соснового бульвара до Кузбасского проспекта. Укладка асфальтобетона завершена в установленные сроки, в октябре. Осталось установить опоры освещения, дорожные знаки, пешеходные ограждения. Специалисты подключают и настраивают светофоры. Движение на этом участке откроется уже в конце ноября текущего года. Общая стоимость строительства составляет 242,1 млн рублей. Полностью работы на Сосновом бульваре завершат в 2022 году.

В Новокузнецке отремонтировано 14 участков дорог общей протяженностью более 8 км. Это дороги в Кузнецком, Центральном, Заводском и Новоильинском районах. В нормативное состояние приведены кольцевые развязки на Советской площади, на пересечении улиц Музейная и Хлебозаводская, у «Рембыттехники», на пересечении улиц Павловского и Ноградская, а также проезжая часть на Заводском и Кузнецком мостах. Обновлено дорожное покрытие на улицах Транспортной, Чекалина, Конева, автодороге в Топольниках; Левобережных подходах, проспектах Строителей, Запсибовцев и Ермакова. Все эти объекты были включены в нацпроект на основе экспертной оценки, а затем голосования горожан.

Ремонтировались дороги на участках Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, Кемерово — Елыкаево — Старочервово, на обходе Новокузнецка, новый асфальт уложен на участках Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол, Кемерово — Промышленная, Томск — Мариинск, Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск.

Все работы в рамках нацпроекта на всех этапах контролируют федеральные учреждения. Гарантия подрядных организаций на выполненные работы — 5 лет. Все выявленные недостатки подрядчики устраняют за свой счет.