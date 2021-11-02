Благодаря федеральным и региональным программам в больницы Новокузнецка, Мариинска и Тяжина продолжают устраиваться педиатры и терапевты, узкие специалисты, а также младший медицинский персонал. Так, например, 30 молодых врачей и 50 медсестер устроились в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 1 имени Г.П. Курбатова.

«Особое внимание в Кузбассе уделяется подготовке медицинских кадров. Будущих врачей и медсестер у нас выпускают два вуза и колледж. И очень важно, чтобы наши выпускники ощущали себя нужными в родном регионе и хотели работать по специальности. Для молодых специалистов действуют федеральные и региональные программы. Это «подъемные» выплаты медикам дефицитных специальностей, социальная поддержка впервые устроившихся терапевтов и педиатров, а также среднего медперсонала выездных бригад скорой медицинской помощи», — заявил Сергей Цивилев.

Так, 30 молодых врачей трудоустроились в Первую городскую клиническую больницу Новокузнецка, двое из которых работают в Кузедеевской участковой больнице и Атамановской врачебной амбулатории. Это врач-педиатр Лариса Романова и терапевт Ульяна Лобанова. В целом 23 человека пришли работать после ординатуры, семь — после специалитета. Штат пополнился участковыми терапевтами, педиатрами, травматологом-ортопедом, хирургом, кардиологом, неврологом, рентгенологом и другими специалистами. Кроме того, более 50 выпускников пришли из Кемеровского медицинского колледжа. За каждым молодым специалистом среднего звена закреплен наставник.

Штат Мариинской городской больницы пополнился двумя терапевтами и одним неврологом на амбулаторный прием, двумя фельдшерами врачебного приема, а также заведующими ФАПов в селах Малый Антибес и Мальковка. Кроме того, в поликлинику пришли четыре медицинских регистратора и 15 медсестер, 11 из которых выпускницы Мариинского филиала Кузбасского медицинского колледжа.

10 молодых специалистов пришли в коллектив Тяжинской районной больницы. В числе новых сотрудников врачи, фельдшеры, медицинские сестры из Саратовской области, Красноярского края, из городов Красноярск и Калининград, из республик Алтай и Тыва.

В Итатскую участковую больницу Тяжинской райбольницы после окончания лечебного факультета Кемеровского медуниверситета пришел Илья Даниленко. Молодой врач вернулся в свой родной поселок и уже ведет прием на участке. В настоящее время руководство больницы ведет переговоры еще с двумя специалистами — терапевтом и кардиологом.