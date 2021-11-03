Специалисты-экологи совместно с членами общественного экологического совета при губернаторе Кузбасса и городского экологического совета замерили «качество» воздуха в Новокузнецке. Акция прошла в рамках национального проекта «Экология».

«Отмечу, что за последнее время наблюдается положительная динамика — экологическая обстановка улучшается. В прошлом году общий уровень загрязнения атмосферы характеризовался как «высокий» по сравнению с 2019 годом, когда уровень был «очень высокий». Это — результат комплексной работы, в том числе в рамках нацпроекта: переход на экологичный общественный транспорт, снижение выбросов предприятиями», — отметил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Аналогичную оценку ситуации дает заместитель председателя Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов города Новокузнецка Юлия Мотовилова, дополняя выводом: «Важно сейчас отметить, что валовые выбросы снижаются за счет реализации промышленными предприятиями своих природоохранных программ и мероприятий».

Как рассказали экологи, пробы воздуха берутся ежедневно на 8 стационарных постах Новокузнецкой гидрометобсерватории во всех районах города, а также на 6 автоматических онлайн-постах, дополнительно установленных в рамках федпроекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

По данным мониторинга, в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при отсутствии ветра, инверсии, а также при суточном понижении температур в отдельные периоды наблюдается превышения по гидрофториду до 2,4 ПДК, пыли — до 2,9 ПДК. Наибольшая концентрация загрязнений отмечена в утренние и вечерние часы.

При этом член общественного экологического Совета при администрации города Новокузнецка, начальник управления качеством ООО «ИСО» (новокузнецкий филиал) Дарья Старцева отмечает: «Сейчас можно говорить о том, что тенденция к снижению показателей загрязнения воздуха есть. Это видно по усредненным за год результатам. Ситуация с воздухом всегда очень изменчивая. На атмосферный воздух влияет не только жизнедеятельность нашего города, но и соседние города, и горение лесов. Снижение по каким-то параметрам идет, это видно. Для дальнейшего улучшения атмосферы необходимо участие каждого человека, потому что не только крупные промышленные предприятия наносят вред, но и автомобили, и печное отопление».

Напомним, реализация нацпроекта «Экология» должна снизить к 2024 году совокупный объем выбросов в воздух Новокузнецка на 77 тысяч тонн, или более 20 % от уровня 2017 года. В план входят 19 мероприятий по трем направлениям: транспорт, теплоэнергетика и промышленные предприятия. В марте текущего года председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. В соответствии с ней на реализацию нацпроекта «Экология» из федерального бюджета в регион направят 6,6 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей — до конца 2021 года. Средства будут направлены в том числе на обновление общественного транспорта и улучшение инженерной инфраструктуры, газификацию.