Это позволит им компенсировать часть затрат на их покупку. Субсидия предоставляется по госпрограмме «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса» на 2014–2024 годы.

«Наша задача — повышение урожайности и увеличение объема урожая. Достичь этого нам позволит увеличение посадочных площадей под элитные семена. Субсидия дает стимул сельхозтоваропроизводителям использовать их, так как затраты частично возвращаются, а урожайность неизменно становится выше, чем у других семян», — комментирует и. о. заместителя председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Андрей Ариткулов.

В этом году кузбасские сельхозтоваропроизводители получили субсидии на общую сумму 27,2 млн рублей. В том числе из федерального бюджета направлено 22,6 млн рублей, из областного — 4,6 млн рублей.

Поддержку могут получить производители, которые приобретают элитные семена сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Западно-Сибирском регионе. Сортовые и посевные качества этих семян соответствуют ГОСТу, при этом они выращены в российских питомниках.

Возмещается либо 70 % затрат (для покупателей семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы), либо по ставке на 1 га посевной площади, высеянной элитными семенами. Ставки субсидии разнятся в зависимости от культуры: от 71,4 рублей за 1 га посеянного льна масличного и рапса до 13,5 тыс. рублей за 1 га элитных сортов картофеля.

Добавим, в 2021 году доля сортовых семян зерновых и зернобобовых культур увеличилась на 3,6 % и составила 81,7 %, количество кондиционных семян выросло на 3,8 % и достигло 93,2 %. Кузбасс налаживает и собственное производство семян.