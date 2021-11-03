Жители регулярно присылают обращения в социальные сети и на прямую линию губернатора. Только в сентябре через ЦУР Кузбасса и соцсети пришло более 10 тысяч сообщений. Большинство вопросов локальные, но всегда выполняется правило главы региона: незначительных просьб не бывает. Каждый новый фонарь, остановка или площадка — это ежедневный комфорт и безопасность людей.

Так, в поселке Березовка Крапивинского округа запустили дополнительный автобусный рейс №598 «Зеленогорск — Шевели». На его отмену пожаловалась жительница поселка в соцсетях Сергея Цивилева во время его радиоэфира. Глава региона взял решение вопроса на личный контроль.

«Губернатор Сергей Евгеньевич Цивилев поручил решить проблему жителей. Совместно с региональным Минтрансом мы нашли возможность отправлять рейс №598 не только в понедельник, среду и пятницу, но и в воскресенье. В Сарапках люди смогут пересаживаться на автобус №115 и доехать до Кемерова», — рассказала глава Крапивинского муниципального округа Татьяна Климина.

Первый воскресный рейс выполнен уже 31 октября.

Еще одной проблемой поделилась кемеровчанка: между домами по проспекту Ленина 82 и 82а не доделана детская площадка, из-за этого дети могли получить травму. Губернатор поручил оперативно установить недостающие игровые элементы и покрытие. А во дворе по адресу Муромцева, 6 ребятам негде было играть: старую площадку демонтировали. Благодаря сигналу жителей здесь появилась новая площадка: сделали безопасное резиновое покрытие, установили качели.

На остановке «13-я линия» жители попросили заменить крышу, которая не защищала от осадков. «Обращалась уже не один раз. Осень. Дожди каждый день», — пожаловалась кемеровчанка. Крышу починили: настил из поликарбоната заменили на более прочный — из профлиста. Также привели в порядок остановку «Шахта Северная», где была сломана лавочка и деформирован сам павильон.

С просьбой заменить погасший фонарь на улице Кутузова в Рудничном районе обратилась к губернатору Галина Утробина. Проблему решили в этот же день, вместо старого лампового светильника загорелся яркий светодиодный. «Очень признательна губернатору за выполненное обещание, быстро установили, фонарь очень хороший, освещает половину улицы», — поделилась радостью Галина Петровна.

Также по обращениям кемеровчан в районе домов №68–70 по проспекту Шахтеров отремонтировали ливневые колодцы, а у крыльца подъезда №6 дома по проспекту Ленинградский, 40б для удобства пожилых жителей установили перила и лавочку.