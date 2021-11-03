В настоящий момент догазификация проходит в частном секторе района Ягуновский, а также на улице Арктическая, где распределительные сети построены в прошлом году.

«Программа социальной газификации имеет большое значение для Кузбасса. Каждый её участник получит возможность повысить качество жизни в частном секторе и улучшить экологическую обстановку рядом со своим домом. Иначе говоря, уйти от неудобного и дымного печного отопления. В течение пяти лет многие районы Кемерова смогут принять участие в газификации», — рассказал Сергей Цивилев.

В целом социальная догазификация в Кемерове за пять лет охватит частный сектор в Заводском, Рудничном, Кировском районах, а также ж.р. Ягуновский и Пионер. Потенциал газификации в Кемерове составляет около 9000 частных домовладений.

На сегодняшний день специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области получили 553 заявки от кемеровчан, желающих перейти на экологичное топливо. На подготовительном этапе собраны данные обо всех домовладениях, соответствующих условиям программы. В результате обследований и встреч с жителями выяснено, что в программу догазификации может войти 1041 дом.

В газифицируемых домах перед подключением обязательно проверяется состояние газового оборудования, наличие работающей вентиляции, проводится опрессовка и продувка газопровода. С хозяевами обязательно проводится инструктаж о правилах безопасного использования газа в быту

Напомним, по программе социальной догазификации подключение к распределительному газопроводу до границ участка частного домовладения бесплатно. Подключение газового оборудования и проведение трубы по территории участка собственник оплачивает самостоятельно. Те, кто после 21 апреля 2021 года заключил договор и подключался к распределительной сети от границ участка за свой счет, получат денежные компенсации затраченных сумм.

Подать заявку на участие в программе социальной догазификации можно на портале Единого оператора газификации connectgas.ru. С помощью онлайн-калькулятора на сайте можно рассчитать примерную стоимость платной части работ. Также заявку можно оформить через портал Госуслуги, по личному обращению в филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (Кемерово, ул. Красноармейская, 80). По мере поступления новых заявок список участников программы будет дополняться.

За информацией можно обращаться в приемную управления ЖКХ администрации города Кемерово по телефонам 58-00-46, 58-39-82, в филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области по телефону 75-53-99, а также в территориальные управления районов города.