4 ноября, в День народного единства, для детей и взрослых учреждения культуры Кузбасса подготовили разнообразную программу: виртуальные концерты, выставки, экскурсии и многое другое. Большая часть событий пройдет на интернет-площадках. Традиционная «Ночь искусств – 2021» пройдет в онлайн и офлайн-формате.

В Кемерове в рамках «Ночи искусств» можно будет побывать в Музее изобразительных искусств Кузбасса на программе «Формат пяти искусств», заглянуть в реставрационную мастерскую и посетить действующие выставки. Театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского приглашает принять участие в фестивале креативных искусств «Коллаборация». Доступ на фестиваль возможен с использованием «Пушкинской карты».

В Новокузнецке в «Ночь искусств» жителей ждет онлайн-концерт «Национальная коллаборация» от Многофункционального культурно-досугового комплекса Орджоникидзевского района. Программу «Единство народов» будет транслировать на сайте культурно-досуговое объединение «Праздник» Мариинска.

Подробнее с программой мероприятий Всероссийской акции «Ночь искусств» можно ознакомиться на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса, а также на страницах учреждений культуры Кузбасса.

В рамках Дня народного единства в Новокузнецке 4 ноября будут курсировать «культурные троллейбусы». Поездку вместе с пассажирами разделят творческие коллективы Дворца культуры Куйбышевского района и ДК «Алюминщик», а также артисты досугового центра «Комсомолец». Увидеть концерт можно на маршрутах №3, №6 и №5 с 11 до 13 часов. Желающие смогут сделать с артистами фото на память. Онлайн-дефиле национальных костюмов «Мода без границ» пройдет на базе ДК им. Дзержинского.

Праздничные программы пройдут во всех городах и районах области. Так, в поселке Юргинский можно посетить выставку кукол в национальных костюмах, созданных художником-декоратором Еленой Пигалевой, а также принять участие в мастер-классе по их изготовлению.

В Топкинском округе пройдет открытый турнир по настольному теннису, посвященный памяти кандидата в мастера спорта России Николая Чудинова.

В селе Красное Ленинск-Кузнецкого округа в онлайн-формате состоится музейный урок «Народы России. Народы Кузбасса».

ВГТРК представит Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!». В Таштаголе у скульптуры «Золотая Шория» выступят коллективы народно-фольклорного этнографического ансамбля «Чылтыс» и танцевальный коллектив «Иллюзия».

Прокопьевский муниципальный округ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской хоровой акции «Надежда», в рамках которой исполнят песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Надежда».

Анжеро-судженцы приглашают посетить онлайн-концерт творческих коллективов Центра национальной культуры — ансамбля казачьей песни «Раздолье» и ансамбля немецкой песни «Фольксштимме». Кроме того, во время трансляции для всех желающих состоится показ национальных костюмов армянского, кыргызского, татарского и других народов, проживающих в Анжеро-Судженске.

Подробную программу мероприятий можно узнать на сайте министерства культуры и национальной политики Кузбасса, на сайтах учреждений культуры региона и на сайтах муниципалитетов.

Все мероприятия будут проходить с соблюдением мер санитарной безопасности.