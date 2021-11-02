В Кузбассе наряду с обычной диспасеризацией населения, проходит углубленная – для лиц, переболевших коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой форме 3 месяца назад и более. У обратившихся оценивается не только физическое, но и психологическое состояние.

Кемеровчанин Александр Кожевников каждый год добровольно проходит диспансеризацию. Возраст, 63 года, заставляет особое внимание уделять самочувствию. Да и пройти самых необходимых специалистов за один день бесплатно, как минимум, выгодное предложение. Здоровье – это тот самый случай, когда знание – сила.

Наряду с обычной диспансеризацией в Кузбассе проходит углубленная – для лиц, переболевших COVID-19 3 месяца назад и более. Она, в отличие от ежегодной, которая учитывает анамнез пациента, стандартизированная и более обширная из-за специфики коронавируса.

Именно в рамках углубленной диспансеризации в поликлиниках можно заметить людей, целенаправленно гуляющих по коридорам туда и обратно. Это тест на ходьбу. По нормам, за 6 минут человек должен преодолеть 550 метров. Если не удалось, либо другие тесты выявили изменения, пациента, направляют на второй этап, где к оценке здоровья присоединяются более узкие специалисты.

Углубленная диспансеризация, так же как и обычная, бесплатна. Для участия необходимо обратиться в поликлинику по месту регистрации. Знать о своих болезнях, значит, понимать, как их лечить. И, как следствие – дольше жить!