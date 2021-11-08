На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсуждалась текущая ситуация с коронавирусом и вакцинация населения.

Все выходные дни поликлиники работали в обычном режиме. Возможностью обратиться за медпомощью воспользовались многие кузбассовцы. Бригады скорой помощи работали в усиленном режиме, все поступившие вызовы были обслужены.

«Мы ожидаем большое количество обращений в первые три дня после длительных выходных, поэтому приняли ряд мер. В “красной зоне” поликлиник ввели дополнительные бригады врачей, к работе готовы 25 резервных бригад скорой медицинской помощи. В стационарах развернуто 4 тысячи коек, 22 % коечного фонда остается свободным», – рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

За прошедшую неделю прививку сделали более 27 тысяч кузбассовцев. Всего с начала прививочной кампании проведено 963 477 случаев вакцинации, в том числе 280 625 – старше 60 лет. 898 151 человек (54,4 % от подлежащих вакцинации) привились первый раз, 65 326 – повторно.

Продолжается вакцинация против гриппа, на сегодняшний день вакцинировано 861 147 человек.

Вакцинация и соблюдение масочного режима по-прежнему остаются основными мерами защиты от коронавируса.