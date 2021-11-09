По поручению Сергея Цивилева в Кузбассе начали работу «Поезд здоровья» и кардиобригада

С 8 ноября жители региона получат возможность пройти важнейшие диагностические исследования. Первой остановкой «Поезда здоровья» стал город Тайга. Всего до конца декабря мобильные бригады посетят 14 муниципалитетов. Обследоваться можно свободно, в порядке живой очереди. Приемы врачей-кардиологов проводятся по направлению из поликлиники.

«Мы постоянно обновляем и пополняем диагностическую базу наших медучреждений, но еще не все кузбассовцы имеют возможность обследоваться рядом с домом. Мы решаем эту проблему с помощью «Поездов здоровья» и выездных бригад врачей-специалистов. Эти обследования позволяют жителям своевременно обнаружить ряд серьезных заболеваний, например, туберкулез, или узнать свой ВИЧ-статус. Также мы впервые оснастили «Поезд здоровья» передвижным центром обучения доврачебной помощи. Жители смогут научиться оказывать правильную первую помощь до приезда врачей», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В состав «Поезда здоровья» входят передвижные маммограф, флюорограф, ФАП, мобильный пункт тестирования на ВИЧ и передвижной учебно-симуляционный комплекс Кузбасского медицинского колледжа.

Также все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Обследование проводится бесплатно, анонимно, без очереди, результат готов в течение 15 минут. Специалисты Центра СПИД проведут подробные консультации: помогут определить степень индивидуального риска заражения, ответят на вопросы о путях передачи, способах защиты и возможностях терапии в случае заражения ВИЧ-инфекцией. Также пациенты «Поезда здоровья» смогут привиться от коронавируса и гриппа.

В передвижном учебно-симуляционном комплексе представители Кузбасского медколледжа расскажут жителям, как правильно оказывать первую помощь – накладывать повязки на раны и проводить базовую сердечно-легочную реанимацию. Медицинское и санитарное просвещение поможет сохранить жизнь и здоровье многих людей до приезда скорой помощи.

Предварительный график работы мобильных медицинских бригад:

8–10 ноября – г. Тайга (ул. 40 лет Октября, 23),

11–12 ноября – г. Топки (ул. Горная, 1г/3, площадь ТК «Топкинский»),

15–17 ноября – г. Ленинск-Кузнецкий (пр. Кирова, 106),

18–19 ноября – г. Полысаево (ул. Кремлевская, 6),

22–24 ноября – г. Киселевск (ул. Ленина, 29),

25 ноября – пгт Красный Брод (ул. Новая, 44),

26 ноября – п. Артышта (ул. Деповская, 3),

29–30 ноября – г. Междуреченск (площадь Весенняя),

1–3 декабря – г. Мариинск (ул. Ленина, 38),

6–7 декабря – г. Тайга (ул. 40 лет Октября, 23),

8–10 декабря – г. Березовский (пр. Ленина, 22).

Также с 9 ноября до 7 декабря жители Кузбасса смогут пройти диагностику сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках работы «Поезда здоровья» пациентов будут принимать бригады врачей Кузбасского кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша – врач УЗИ, врач по функциональной диагностике, кардиолог. 9 ноября кардиологические бригады посетят Юргинскую городскую больницу, 12 ноября – Анжеро-Судженскую городскую больницу, 16 ноября – Прокопьевскую городскую больницу, 19 ноября – поликлинику ЦГБ г. Междуреченска, 23 ноября – Березовскую городскую больницу, 26 ноября – Ленинск-Кузнецкий центр охраны здоровья шахтеров, 30 ноября – Беловскую городскую больницу № 1, 3 декабря – Узловую больницу (ст. Тайга), 7 декабря – Таштагольскую районную больницу.