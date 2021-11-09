Современное медоборудование поступило в больницы Киселевска и Мариинска

В Киселевской горбольнице для жителей начал работать рентгеновский диагностический комплекс, а в Мариинской горбольнице введен в эксплуатацию аппарат экспресс-определения кардиомаркеров для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Оборудование закуплено в медорганизации по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«В кузбасские больницы продолжает поступать современное медицинское оборудование. Аппараты качественной диагностики болезней сердца и легких очень важны для своевременного и, что важно, успешного лечения серьезных заболеваний. Мы планомерно повышаем доступность качественных обследований для всех жителей региона и будем вести эту работу в дальнейшем», – заявил губернатор Сергей Цивилев.

В Киселевской городской больнице новое оборудование установлено в терапевтическом стационаре. Аппарат стоимостью более 16,3 млн рублей позволяет выполнять полный спектр рентгенодиагностических исследований и линейную томографию. В базовую комплектацию входят два автоматизированных рабочих места для лаборанта и врача. Это позволит просматривать результаты, помещать их в общую базу, работать с архивом обследований.

Рентгенографический стол с пультом управления очень удобен в эксплуатации. Стойка для снимков, входящая в состав комплекса, позволяет обследовать грудную клетку, легкие, позвоночник, опорно-двигательный аппарат пациента в вертикальном положении. Правильно рассчитать эффективную дозу рентгеновского излучения позволяет дозиметр. Высокое качество изображений и быстрота обследования помогает врачам ставить правильный диагноз. При необходимости можно распечатать изображение через встроенный принтер и приложить к протоколу исследования.

Новый аппарат экспресс-определения кардиомаркеров в Мариинской горбольнице существенно расширяет возможности диагностики патологий сердечно-сосудистой системы. Это портативный прибор для иммунологического количественного определения маркеров повреждения миокарда (инфаркт миокарда), сердечной недостаточности и венозного тромбоза. Он незаменим в приемных отделениях для быстрой диагностики степени тяжести состояния пациентов. Стоимость аппарата – 168 тысяч рублей.

«Новый аппарат для экспресс-определения кардиомаркеров – это современная методика, которая поможет нам на ранних этапах определить у пациента наличие инфаркта и улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам с сосудистой патологией», – рассказала заведующая терапевтическим отделением Елена Карари.