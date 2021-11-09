В Анжеро-Судженске люди самостоятельно вышли чистить снег, устав ждать коммунальные службы, о чем сообщили в социальных сетях. Как обстоят дела с заторами в Кемерове и каков алгоритм работы с жалобами жителей на дорожную ситуацию, узнавал Сергей Ищенко.

Диспетчерский пункт кемеровского «Автодора» – центр борьбы со снегом в зимнее время. Именно сюда поступает информация от правоохранительных органов и жителей о заторах. И здесь же принимается решение, как наиболее быстро их ликвидировать.

В первую очередь у нас работы ведут на магистральных улицах. Также приоритетные – работы по очистке тротуаров, подходов к пешеходным переходам и заездным карманам. Составляется план работ по очистке территории частного сектора.

О проблемах улицы Институтская дорожники узнали из социальных сетей, которые постоянно мониторят. К школе № 24, судя по всему, действительно приезжал трактор и чистил тротуары. Основательные работы обещают провести грядущей ночью. За минувшие сутки из столицы Кузбасса было вывезено 9800 кубометров снега. Основные магистрали приведены в относительный порядок, сейчас коммунальщики заняты расчисткой выездов из дворов. Частный автотранспорт пока не мешает.

Сегодня на улицах Кемерова в уборке снега задействованы 126 единиц транспорта и 216 рабочих. Есть резерв. Общий автопарк спецтехники дорожников – 270 машин. По мнению специалистов, этого хватит, чтобы справится с любой проблемой. Впрочем, подобные заявления коммунальные службы дают перед каждой зимой. Интенсивность грядущих осадков – вещь непредсказуемая.