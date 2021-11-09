https://youtu.be/Y-3BZi0-PJA

В 2021 году по ней реализуют 126 народных проектов. Это мемориальные комплексы, места для занятий спортом и прогулок. В областном центре завершился отбор площадок на предстоящий год. Подробнее – в сюжете Елизаветы Матико.

Эту площадку мы снимали в сентябре 2021 года. Спустя 8 лет после капремонта стадион гимназии № 1 прошел «перезагрузку». Теперь здесь новые беговая дорожка и баскетбольная площадка.

А это уже территория гимназии № 17. Кусок асфальта под ногами и ржавое баскетбольное кольцо – все, из чего состояла спортивная площадка. Но гимназисты все равно находили возможность здесь играть. В таком состоянии ее оставлять, конечно, было нельзя, руководство школы приняло решение отправить заявку на реконструкцию.

По проекту на 2022 год от каждого из районов областной столицы в конкурсную комиссию отобрано по одной спортивной площадке. Программа «Твой Кузбасс – твоя инициатива» предусматривает сложение нескольких бюджетов. Регион оплачивает до 90 % стоимости объекта. Остальное – средства муниципалитетов, бизнеса и жителей. У администрации гимназии пакет документов уже готов, осталось дождаться одобрения заявки.

В новом году ожидаются перемены и на территории школы № 39 в Кировском районе. Инициативная группа тоже подала заявку на реконструкцию спортивной площадки.

Региональная программа действует в Кузбассе с 2019 года. За это время идеи благоустройства только в Кемерове предложили более 200 тысяч человек. Ежегодно инициативная группа увеличивается, а список объектов расширяется. В 2021 в области реализуют 126 народных проектов.