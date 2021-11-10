Сергей Цивилев поручил муниципалитетам усилить контроль за уборкой снега

Ежедневно на уборке и вывозе снега в Кузбассе задействовано более 1000 снегоуборочных машин и более 2000 дорожных рабочих. В среднем с городских дорог ежедневно вывозится 7–10 тысяч кубометров снежной массы, в период обильных снегопадов эта цифра увеличивается в несколько раз. С начала снегоуборочного сезона вывезено уже более 40,5 тысяч кубометров снега.

«Уборка снега – вопрос не только комфорта, но и безопасности людей. Зимы в Кузбассе снежные, работы у коммунальщиков много, и нарекания у людей время от времени возникают. В связи с этим поручаю главам усилить контроль за уборкой снега. Особое внимание – маршрутам общественного транспорта, подходам к школам, детсадам, больницам и другим важным соцобъектам. Уборка должна быть качественной, а реакция на обращения жителей, в том числе в соцсетях, – оперативной», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

По информации регионального министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса, к началу зимы все дорожные службы обеспечили основной стратегический запас пескосоляной смеси (35–40 %), а также заключили договоры на поставку соли и песка по мере расходования.

Общая протяженность дорожной сети Кузбасса составляет около 22 тыс. км, в том числе региональные дороги – 5,5 тыс. км, муниципальные дороги – 15,5 тыс. км, а также 454 км федеральной трассы. Для содержания дорог в порядке заключено 274 контракта с 250 организациями.

По вопросам очистки автомобильных дорог можно обращаться в единую диспетчерскую службу своего города. В Кемерове работает диспетчерская «Кемдор»: 8 (3842) 67-00-00. По поводу снегоуборки на трассах межмуниципального и регионального значения необходимо обращаться в дирекцию автомобильных дорог по телефону диспетчерской 8 (3842) 36-81-83. Если не устраивает качество уборки снега во дворе, нужно звонить в свою управляющую компанию.