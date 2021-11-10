Участники обсудят внедрение бережливых технологий в образовательных организациях, мотивацию персонала и вовлечение в проекты, а также другие актуальные проблемы.

Работа организована на нескольких образовательных площадках: детский сад, школа, колледж, институты допобразования и вузы региона. Для участия приглашены представители органов исполнительной власти регионов России, руководители и педагоги всех уровней образования, а также студенты вузов, техникумов и колледжей.

На пленарном совещании 10 ноября представители органов власти, госкорпорации «Росатом» и образовательных организаций обсудили внедрение бережливых технологий в работу образовательных организаций и региона в целом. Далее форум продолжился в двух секциях: «Организация и сотрудники. Бережливые технологии как один из инструментов развития образовательных организаций и вовлечения сотрудников» и «Человек и общество. Клиентоцентричность в образовании, формирование бережливого мышления общества».

Также в рамках форума пройдут V Международная научно-практическая конференция секция «Бережливые технологии», заседание сообщества бережливых органов исполнительной власти России, тематические мастер-классы, круглые столы.

11 ноября участники форума смогут посетить Кузбасский медицинский колледж, Кемеровский государственный университет, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Губернаторский многопрофильный лицей-интернат и Металлплощадскую среднюю общеобразовательную школу.

Подробно ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте форума.