Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Спасти, оказать помощь, раскрыть преступление, а иногда – просто поддержать и выслушать. Ежедневная работа. О тех, чья служба и опасна, и трудна, Арина Мерлова.

Старший участковый Константин Шипилов заступает на дежурство. Готовится ко всему. За смену бывает до 10 сигналов. Поводы разные, чаще – бытовые конфликты. Говорит: интересных случаев на работе встречал немало. Большинство, конечно, не для камеры и микрофона.

Задумался о том, чтобы помогать людям, Константин Шипилов после армии. Хотя и в детстве предпосылки были – дядя и тётя работали в ведомстве, которое тогда называлось милицией. Получил юридическое образование, но трудоустраивался долгих два года – ждал набора. В итоге уже 6 лет несёт службу в отделе «Заводский».

В отделе – 16 человек. Собрать всех в одном месте редко получается. Все-таки не кабинетная это работа. Постоянно – на страже порядка. Бывает, и собственной жизнью рисковать приходится. Главное – оказаться в нужное время в нужном месте. При этом – сохранять спокойствие и постоянно искать верные решения, даже когда ситуация кажется безвыходной.

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