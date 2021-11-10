Реки Кузбасса только начали покрываться льдом, а рыбаки, рискуя своей жизнью, каждый день надеются поймать свой самый большой улов. Убедилась в этом Елизавета Матико.

Лёд, который сформировался здесь в морозные дни, толком не окреп. Но, как оказывается, это не пугает рыбаков.

Видимо, рисковать Валерий Дмитриев любит не меньше, чем ловить рыбу. С удочкой он уже 30 лет. Даже сегодня, в относительно тёплую погоду, не упустил возможность сходить на Томь. Его улов – 1,5 кг уклейки.

Специалисты утверждают: безопасной считается толщина не менее 10 см. А чтобы выехать на лёд на машине – хотя бы 30 см. Такой поверхность Томи будет лишь в январе. В условиях неустойчивых погодных условий, когда на улице ярко светит солнце и тает снег, последствия зимней рыбалки непредсказуемы.

Проверяют лёд на прочность ежегодно и дети. Только за прошлые выходные в Новокузнецке сотрудники МЧС и волонтёры спасли пятерых школьников. Толщина льда была всего 7 см. Чудом никто из них не успел провалиться!