Впервые в регионе организована поддержка для тех, чей бизнес социально ориентирован. Это проекты, которые не только вносят вклад в экономику региона, но и решают социальные проблемы: трудоустройство инвалидов, услуги по уходу за престарелыми, адаптация подростков и многое другое. О поддержке предпринимательства – в нашем следующем материале.

Умело держать в руках лук и стрелы учат в одноименном клубе. Тренировки проводят для всех категорий. В том числе – для людей с ограниченными возможностями.

Это один из победителей конкурса. От 100 до 500 тысяч получили также проекты из сфер образования, социальной адаптации и трудоустройства.

Средства гранта бизнесмены смогут направить на оплату ЖКХ, покупку оборудования или ремонт помещения. Поддержка организована в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».