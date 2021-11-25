Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на экстренном заседании правительственной комиссии доложил врио замглавы МЧС РФ Александру Чуприяну о ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная».

«Работают 19 отделений, которые идут по всем выработкам к дальнему штреку, в котором, по нашим предположениям, находятся люди. Системы вентиляции работают, загазованность минимальная. Все силы и средства, которые есть в области, развернуты. 43 шахтерам оказывают помощь в Ленинске-Кузнецком в Центре охраны здоровья шахтеров», – сообщил Сергей Цивилев.

Уже подготовлены все программы по оказанию помощи. Они будут озвучены родственникам после того, как будут найдены все горняки.

В 08:51 на шахте «Листвяжная» в пгт Грамотеино Беловского городского округа на глубине 250 метров произошло задымление. Работа в шахте приостановлена. В шахте находилось 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек. В шахте остаются 49 человек, на 15:05 девять из них обнаружены погибшими.

Как рассказал начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» Алексей Лекомцев, всего к спасательным работам привлечены 173 человека и 39 единиц техники, в том числе от МЧС – 132 человека и 25 единиц техники.

МЧС России открыло горячую линию по ситуации в Кузбассе, телефон: 8-800-775-17-17. На месте происшествия работают психологи МЧС России.