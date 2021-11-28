Погибшие были обнаружены на глубине 365 м, спасатели шли к ним 4,6 км. Взрыв застал шахтеров на их рабочих местах.

«Тела шахтеров подняты на поверхность. Сотрудниками компании они опознаны, для дальнейшего опознания будут приглашены родственники. Это горняки с участка подготовительных работ № 5: Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич, Чувашов Андрей Викторович», — сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Поисково-спасательную операцию на «Листвяжной» снова временно приостановили из-за газовой обстановки под землей. При этом аварийные работы на «Листвяжной» идут круглосуточно. Чтобы возобновить поиски, спасатели продолжают бурить скважины и закачивать азот.

«Работы еще много: надо создавать безопасную концентрацию газов, исключить повторные взрывы. Сейчас в шахте осталось одно отделение ВГСО, которое обеспечивает откачку воды», — отметил генеральный директор ФГУП ВГСЧ Николай Медведев.