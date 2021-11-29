Пятеро кузбассовцев стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Заключительный этап проходил в Нижнем Новгороде. Ребята уже вернулись домой. Эмоциями и планами на будущее они поделились с Ариной Мерловой.

Будущим бизнесменом Владимир Кислицын пока себя не видит. Говорит: опыта и знаний ещё нужно набраться. Но 1 миллион на счету в банке уже имеет – деньги положил под проценты, планирует инвестировать их в покупку квартиры. Когда отправлял заявку на участие в конкурсе, причем, всероссийском, даже и предположить не мог, как изменится его жизнь.

А вот одногруппнице Владимира Кислицына Дарье Барановой до победы не хватило буквально нескольких баллов. Но наша собеседница признаётся, что сильно не расстроилась. Конкуренция была большая – участвовали 600 человек со всей страны.

Всего же Кузбасс представляли 15 студентов техникумов и колледжей. В заключительном этапе участники объединились в команды «авторов перемен» и выполняли кейсовые задания по направлениям «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания» и «Общество».

«Большая перемена» проходит в рамках проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». И принимают в ней участие не только студенты. Так, в сентябре на конкурсе одержали победу 7 кузбасских школьников.

Автор: Арина Мерлова