В Кемерове открыли дорогу, которая соединила три строящихся микрорайона

Автомагистраль протяженностью 1,3 км от улицы Марковцева в Кемерове до улицы Северной поселка Металлплощадка Кемеровского муниципального округа проходит через три перспективных микрорайона: №72, № 74 и ЖК «Английский двор». Ожидается, что в сутки по этой дороге будут проезжать почти 3 тыс. автомобилей.

«Новая дорога сделает движение в этой части Ленинского района Кемерова более безопасным и удобным. Здесь в ближайшее время будет сдано почти 200 тысяч квадратных метров жилья и социальных объектов, поселятся более 3 тысяч семей. Мы заранее обеспечиваем транспортную доступность данного района. Проект предусматривает безопасное движение для общественного транспорта, большого потока автомобилей, а также для пешеходов, велосипедистов, мам с колясками, маломобильных жителей», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Автомагистраль двухполосная, на особо загруженных участках – четырехполосная. Проектом предусмотрены парковочные карманы, газоны, а также тротуар шириной 6,25 м, который включает дорогу шириной 2,25 м для пешеходов, велосипедную дорожку шириной 3 м (две полосы в разных направлениях по 1,5 м), дорожку для маломобильных групп населения шириной 1 м. Вдоль новой дороги установлены четыре остановочных павильона из темного бронированного стекла. Строительство также включало устройство инженерных сетей, ливневой канализации, освещения.

Объект построен по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость составила более 473 млн рублей, из которых 445,9 млн рублей – средства федерального бюджета и 27,1 млн рублей – областного.