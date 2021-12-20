Глава муниципалитета Марина Коляденко отчиталась губернатору об итогах социально-экономического развития округа за 3 года. Также в разговоре приняли участие активные жители, совместно с которыми формируется план развития округа.

«За 3 года Кемеровский муниципальный округ стал территорией комплексного развития. Уже много сделано, важно, что преобразования проходят с учетом мнения жителей: от вклада и активности каждого человека зависит будущее всего Кузбасса», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Масштабные изменения прошли в сфере образования. В рамках губернаторской программы «Моя новая школа» полностью отремонтировали учебные заведения в селе Ягуново в 2019 году и в селе Елыкаево в 2020 году, теперь почти 1 тыс. учеников получают знания в обновленных цифровых классах. «Сейчас намного приятнее идти в школу, даже не хочется уходить. Новые технологии позволяют лучше заниматься, мы выпускаем свою газету “Школьная правда”. Я переехала в село из города и могу сказать, что наша школа лучше городской», – поделилась мнением Алена, ученица обновленной Елыкаевской СОШ.

По региональному проекту «Цифровая образовательная среда» проведено техническое переоснащение 4 школ. Центры гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» созданы в 6 школах. Работает мобильный детский технопарк «Кванториум» с высокотехнологичным оборудованием.

Основными объектами этого года станут 2 новых детских сада с бассейнами. Достраиваются они в рамках нацпроекта «Демография» в селе Верхотомское и деревне Береговая. По губернаторской программе «Моя новая школа» в 2022 году запланирован капитальный ремонт Береговской школы, а также реконструкция детского сада под начальную школу в деревне Береговой.

Почти треть территории округа занимают земли сельхозназначения. По поручению губернатора вводятся в оборот пустующие земли – за 2 года более 8 тыс. га, в работе еще 2,5 тыс. га земель. Сельскохозяйственно-производственный коллектив «Береговой» в этом году был отмечен золотой медалью на российской выставке «Золотая осень». Это предприятие на протяжении последних 10 лет производит более 40 % всех овощей, выращенных в Кузбассе. Ферма «Зеленая долина» тоже стала обладателем золотой медали за пушное звероводство и кролиководство.

За 3 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось более чем на 300 голов – до 9 300 голов. Директор СПК «Береговой» Сергей Поликов обратился к губернатору с предложением поддержать животноводство в регионе, в частности, строительство животноводческих комплексов. Глава региона поручил профильному заместителю председателя правительства Денису Ильину проработать вопрос: «Необходимо продумать меры дополнительной поддержки животноводства, нельзя оставить Кузбасс без молока и мяса. Нужно не только строить новые, но и приводить в порядок старые животноводческие комплексы», – сказал Сергей Цивилев.

В округе развивается жилищное строительство. Введены три социальных многоквартирных дома: два в деревне Береговой и один в поселке Звездном. «Выполняя Ваше поручение, Сергей Евгеньевич, мы полностью закрыли программу переселения из аварийного жилья. За три года улучшили свои жилищные условия 128 человек. То, что мы планировали в программе до 2024 года, мы выполнили в 2021 году. Теперь предстоит завершить снос аварийных домов площадью более двух тысяч квадратных метров. Эту работу мы завершаем до 31 декабря этого года», – рассказала Марина Коляденко.

В сфере ЖКХ реализован проект по установке модульных очистных сооружений в селе Ягуново. Для решения многолетней проблемы улучшения качества воды до конца года будут выполнены пусконаладочные работы на 12 павильонах станций водоподготовки в селах Мазурово, Андреевка, Березово, деревнях Береговая и Камышная.

Продолжается газификация сел. В селах Андреевка и Березово проложено более 20 км сетей газопровода, что позволило подключить около 600 новых абонентов. Всего газ теперь в 11 селах. Ведется работа по догазификации территорий, это позволит подключить еще свыше 2 тысяч абонентов. В этом году прокладывали распределительную сеть в селе Андреевка. Строятся межпоселковые газопроводы к селам Березово и Ягуново, деревне Сухая речка и к поселку Новостройка.

С 2018 года в Кемеровском округе реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». Отремонтированы 25 дворовых и 9 общественных территорий. Сегодня в Кемеровском округе действуют 12 парков и 4 сквера. В рамках губернаторской программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива» с 2019 года в округе было реализовано 12 идей жителей по благоустройству.

Одним из главных событий года стало открытие в ноябре после капремонта Дома культуры поселка Новостройка. Основные работы в нем прошли в рамках нацпроекта «Культура». Теперь в ДК организуют детские новогодние праздники.

В 2020 году открыт стадион в Березовской школе. По программе «Дни Москвы в Кузбассе» установлено три многофункциональных спортивных площадки в Береговской, Кузбасской и Елыкаевской школах. Кемеровский округ вошел в тройку лучших организаторов внедрения комплекса ГТО России.

Как рассказала Марина Коляденко, команде округа предстоит активная работа: в 2023 году Кемеровский муниципальный округ станет столицей празднования Дня шахтера, а в 2024 году округ отметит 100-летие.

К этим датам запланированы масштабные работы на социальных объектах. В наступающем году будет установлено шесть водоочистных станций. На 2022 год планируется догазифицировать 124 улицы в 8 населенных пунктах. Новые общественные пространства появятся в деревне Береговая, в поселке Металлплощадка, селах Барановка и Верхотомское. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланированы работы в поселках Новостройка, Пригородный, Ясногорский, в селе Андреевка. Будет решен вопрос дороги для жителей разъезда Буреничево. В 2023 году начнется реконструкция водозаборных скважин с установкой водоочистных станций в поселке Новостройка.