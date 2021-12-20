Губернатор выехал в Ленинск-Кузнецкий, чтобы на месте оценить обстановку на шахте имени А.Д. Рубана, где в воскресенье, 19 декабря, произошло самовозгорание угольного пласта в сбойке № 519.

В 12:20 горный мастер обнаружил незначительное превышение температуры в шахте, в 13:35 датчики зафиксировали также незначительное превышение СО. Главный инженер и начальник участка сразу же начали поиск места нагревания. На помощь были вызваны 6 шахтеров из вспомогательной горноспасательной команды. В 18:50 было обнаружено предполагаемое место нагревания. В 20:50 вскрыли крепь и обнаружили очаг самовозгорания и подали воду. Сразу же после появления открытого огня в 21:01 принято решение о запуске плана ликвидации аварии, вызваны сотрудники ВГСЧ. Одновременно дана команда на выход всем шахтерам, на тот момент в шахте находилось 128 человек. До прибытия горноспасателей развитие очага пожара при помощи подачи воды сдерживали подготовленные шахтеры из вспомогательной горноспасательной команды.

«Работы по эвакуации выполнили четко, самоспасатели не понадобились – люди выходили по свежей струе. Выход шахтеров был организован на высоком уровне, пострадавших нет. Риска для жизни нет, но работа шахты остановлена до тех пор, пока не ликвидируют очаг возгорания, только после этого будет принято решение о возобновлении работ», – рассказал Сергей Цивилев.

В настоящее время на ликвидации последствий возгорания работают два отделения ВГСЧ.