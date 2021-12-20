Малый и средний бизнес на селе помогает выполнять задачу, поставленную губернатором, – диверсифицировать экономику региона. Финансирование проходит по программе «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса».

«В Кузбассе развивается новая экономика, основанная на малом и среднем бизнесе. Важное место в ней займут сельхозпроизводители: благодаря комплексному развитию сельских территорий будут расширять производства, создавать новые рабочие места на селе. Аграрии могут рассчитывать на гранты и субсидии, а также привлекать инвестиции», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Как сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов, доля малых сельхозпредприятий в производстве различных видов продукции составляет от 2,5% в производстве мяса и яйца до 46% в производстве зернобобовых культур. Поддержке малого и среднего бизнеса на селе оказывается большое внимание.

Так, малым формам сельхозпредприятий в регионе помогают грантами. За последние три года из консолидированного бюджета выделено 194 млн рублей – создано 16 фермерских хозяйств, 14 семейных животноводческих ферм реализовали проекты своего развития. На грантовую поддержку сельхозкооперативов в 2019–2021 годах было направлено 47,7 млн рублей. На полученные средства создано 105 новых постоянных рабочих мест в сельской местности.

Кроме того, помощь в развитии крестьянско-фермерских хозяйств идет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С 2019 года выделено почти 80 млн рублей, на которые создано 22 новых субъекта МСП в сельском хозяйстве; в хозяйствах, получивших грант «Агростартап», принято 35 новых постоянных работников; в сельскохозяйственные потребительские кооперативы из числа субъектов МСП и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, вошли 125 новых членов.

Производители сельхозтоваров, организации и индивидуальные предприниматели, отвечающие критериям МСП, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. Возмещение недополученных доходов происходит в размере 90% ключевой ставки Банка России. На сегодняшний день общий объем выданных средств составил 3,8 млрд рублей.

Еще одна мера поддержки, которая была принята в 2021 году и продлена на следующий 2022 год, – льготная процентная ставка сельхозналога, которая в Кузбассе составляет 3%.

В Кузбассе продвигают и продукцию местных товаропроизводителей. Для них выделяются специальные полки в магазинах, заключено более 100 договоров на поставку и реализацию. Так, доля местных социально значимых товаров, представленных в торговых сетях, составляет 50%; хлеба и хлебобулочных изделий – 90%. Открываются торговые павильоны и прилавки малоформатной (сезонной) торговли, где местные фермеры могут реализовывать свою продукцию на выгодных условиях.

За 2021 год проведено 1247 ярмарок местного значения и 28 областных. В ближайшее время пройдут предновогодние ярмарки, на которых будет широко представлена кузбасская продукция.

Свою продукцию селяне Кузбасса демонстрируют и на международной выставке «Золотая осень». С 2020 года появилась возможность представлять региональные бренды на национальном конкурсе «Вкусы России». В 2021 году на конкурс было представлено восемь уникальных продуктов из Кузбасса.